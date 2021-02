CAN U20, quart de finale : Les Lionceaux éliminés par la Tunisie

L’équipe nationale U20 a été éliminée, ce vendredi à Nouakchott, en quart de finale de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans par son homologue tunisienne à l’issue de la séance fatidique des tirs au but (0-0, 4-1 TAB).

Après avoir survolé sans encombre la phase de groupes de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans en Mauritanie, l’équipe nationale U20 s’est heurtée, ce vendredi, à une équipe tunisienne plus déterminée en quart de finale de la compétition.

Méconnaissables, les protégés de Zakaria Aboub ont livré une prestation en deçà du niveau qu’ils ont affiché lors de ses matchs de poules. Moins concentrés et en manque d’inspiration, l’équipe n as pas réussi à percer la défense tunisienne. La rencontre s’est finalement soldé par un score vierge (0-0) et pendant l’exercice des tirs au but, les tunisiens ont été plus performants, remportant le match et se qualifiant en demi-finale. Une grosse déception pour les Lionceaux qui espéraient égaler l’exploit de l’équipe nationale U20 en 1997.

