CCG : Soutien fort à l’intégrité territoriale du Maroc

CCG : Soutien fort à l’intégrité territoriale nationale et ferme volonté d’aller de l’avant avec le Maroc

Publié dans L’observateur du Maroc le 05 – 01 – 2021

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) vient de réaffirmer son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et sa volonté d’aller de l’avant dans le partenariat stratégique avec le Royaume.

Dans son communiqué final publié à l’issue des travaux du 41e sommet de ses dirigeants, tenu à Al Ula en Arabie saoudite, le CCG a souligné l’importance de son partenariat stratégique avec le Maroc. Il a également appelé à l’intensification des efforts pour mettre en œuvre les plans d’action conjoints convenus dans le cadre de ce partenariat.

En outre, le Conseil réaffirme ses positions et décisions, inébranlables, en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Un soutien, aussi fort, a été exprimé aux mesures prises par le Maroc pour assurer la liberté de circulation civile et commerciale dans la zone tampon de Guergarate. Par la même occasion, le conseil a rejeté toute action ou tentative qui seraient susceptibles de perturber la circulation dans cette zone.

Pour rappel, ces retrouvailles des membres de la CCG scellent une réconciliation tant attendue. Elles ont permis d’examiner les principaux défis auxquels fait face la région. La menace que représente toujours le nucléaire iranien était aussi à l’ordre du jour. Le Conseil a rejeté toute ingérence de ce pays dans les affaires intérieures des pays mebres.

Créé en 1981, le CCG est composé de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, du Bahreïn et du Sultanat d’Oman.

https://www.maghress.com/fr/lobservateur/105881