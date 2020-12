Centrafrique : le chef de l’ONU appelle «tous les acteurs à cesser toute hostilité» – Par Le Figaro avec AFP.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé vendredi 18 décembre, par la voix de son porte-parole, à la cessation des hostilités en Centrafrique, où des Casques bleus ont été déployés pour empêcher les groupes armés de perturber les élections présidentielle et législatives.

Antonio Guterres «condamne l’escalade de la violence et appelle tous les acteurs à cesser toute hostilité de manière urgente, et à travailler ensemble pour assurer des conditions favorables à la tenue d’élections crédibles, inclusives et pacifiques le 27 décembre», a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué.