Chegatt: Le Président présente ses condoléances aux familles…

Chegatt-Le Président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes de l’accident.

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République a présenté, lundi, ses condoléance aux familles des victimes de l’accident, survenu samedi à Chegatt.

على إثر الحادث الأليم الذي وقع بالأمس في منطقة الشكات، وراح ضحيته عدد من مواطنينا، أترحم على الذين قضوا، وأتقدم بأصدق التعازي إلى أسرهم وذويهم مجددا الدعوة لكل المنقبين إلى الصرامة في التزام إجراءات الحيطة والأمان. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) March 15, 2021

Dans son Tweet, publié lundi, le président de la République a réitéré, son appel aux orpailleurs de faire preuve de très grande prudence et de strict respect des mesures de vigilance et de sécurité.

Voici le texte du Tweet du Président de la République:

«Suite à l’accident douloureux, survenu hier dans la zone de Chegatt, et qui a coûté la vie à un certain nombre de nos citoyens, j’implore Allah le Tout puissant de les couvrir de sa miséricorde et de les accueillir en son Saint Paradis, et présente mes sincères condoléances aux familles des victimes.

A cette occasion, je réitère mon appel à tous les orpailleurs de faire preuve de très grande prudence et de strict respect des mesures de vigilance et de sécurité».