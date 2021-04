Cheikh El Kebir préside un séminaire sur le système monétaire moderne

Le gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) Cheikh El Kebir Ould Moulaye Taher a présidé aujourd’hui dimanche 25 avril courant, la troisième session du 41e symposuin d’Al Baraka pour l’économie islamique, organisé à distance, sous le thème « le système monétaire contemporain et sa capacité à la continuité et à faire face aux crises ».

Le gouverneur a passé en revue au cours de cette session, la définition et le développement du système monétaire mondial, les défis auxquels il est confronté et les disfonctionnements desquels il souffre, tant sur le plan théorique que pratique.

Des experts dans les domaines de l’économie et des finances islamiques ont pris par la suite la parole, présentant des contributions scientifiques et des commentaires sur le sujet.

Le gouverneur annonça, à la fin des réponses faites aux questions posées par les participants, la clôture des travaux de la session, remerciant les experts et les intervenants.

Le symposium Al Baraka passe en revue régulièrement tous les problèmes économiques et se concerte sur les solutions appropriées et sur le travail à entreprendre pour développer l’économie islamique d’une part et ce qu’il offre comme alternatives et solutions à ces difficultés.

https://essahraa.net/node/24265