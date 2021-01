Chine : après sa critique du régime, Jack Ma refait surface

Sa disparition, pendant deux mois, avait alimenté de nombreuses spéculations.

Par Le Parisien

Le 20 janvier 2021 à 10h23

Jack Ma, le fondateur du mastodonte du commerce en ligne Alibaba qui avait disparu des radars après avoir publiquement critiqué fin octobre les autorités de régulation financière en Chine, vient de faire sa réapparition.

L’homme d’affaires à la fortune évaluée à 48 milliards d’euros a été vu dans une vidéo mise en ligne mercredi en train de s’adresser à distance à des enseignants dans le cadre de ses activités de mécénat.

Dans son intervention, le milliardaire a vanté les efforts du régime communiste pour éradiquer la grande pauvreté, projet phare du président Xi Jinping. Et il s’est dit « plus déterminé que jamais à aider l’éducation et le bien public », selon des propos rapportés par le site d’information Tianmu News. « La Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune », s’est-il aussi félicité.

Silence radio depuis une pique lancée contre le régime communiste

Autant dire que l’on est loin de la pique lancée en octobre contre le régime communiste. Petit retour en arrière. Le 24 octobre, devant un parterre d’entrepreneurs et de responsables politiques, Jack Ma s’en était pris aux banques publiques dans le pays et avait appelé à l’établissement d’un système financier « plus sain ».

Une sortie qui lui a valu d’être convoqué par les autorités. Et une semaine plus tard, le gouvernement chinois avait décidé de bloquer l’introduction en Bourse d’Ant Group, la société de services financiers de l’homme d’affaires qui devait tout de même rapporter la bagatelle de 35 milliards de dollars.

Depuis cette date, plus aucun message sur Twitter. Début janvier, l’homme d’affaires qui devait dans le jury d’une émission de téléréalité a été remplacé et son nom a été retiré d’un clip promotionnel…

Évidemment, cette absence a été interprétée comme une reprise en main du milliardaire par le régime. « Le Parti communiste chinois rappelle ainsi que peu importe votre richesse ou votre réussite, il peut tout vous enlever en un claquement de doigts si vous prenez trop de liberté », écrivait début novembre Bill Bishop, l’auteur de Sinocism, une newsletter consacrée à l’actualité chinoise.

D’autres allaient même plus loin en rappelant que plusieurs hommes d’affaires entre 2015 et 2017 avaient disparu brutalement.

En novembre, Li Huaiqing, un riche banquier, a écopé d’une peine de prison de 20 ans pour fraude et « incitation à subvertir le pouvoir de l’État ». Il avait accusé de corruption plusieurs membres influents du Parti communiste…

En attendant, cette réapparition a rassuré les investisseurs. Le titre Alibaba a progressé de 9 % à la bourse Cette apparition a immédiatement rassuré la Bourse de Hong Kong.