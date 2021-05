Commémoration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Croissant rouge mauritanien (CRM) a célébré, samedi, à Nouakchott la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-rouge, qui coïncide avec le 8 mai de chaque année.

L’évènement a donné lieu à l’exposition des différentes interventions du CRM aux niveaux central et régional en faveur des franges sociales vulnérables, en plus de l’assistance en temps de catastrophes.

S’exprimant pour l’occasion, le président du CRM, M. Mohamed Lemine Ould Mohamed Vall, a mis en exergue le rôle pionnier qu’exerce le croissant rouge mauritanien, à travers ses multiples interventions au profit des franges sociales démunies.

M. Ould Mohamed Vall a, également, appelé à la conjugaison des efforts pour l’atténuation des effets de la covid-19.

Pour sa part, le secrétaire général de la CRM, M.Mohamedou Ould Rabi, a fait l’historique du mouvement du croissant et de la croix rouge (CCR), qui comprend 192 associations nationales et quatorze millions volontaires.

Il a ajouté que journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est célébrée cette année pour la deuxième fois où la Mauritanie cohabite avec la pandémie de la covid-19, et qu’elle a adopté des mesures économiques ayant permis de réduire son incidence négative au plus bas niveau.

« Dés l’apparition du virus, le CRM a dépêché un réseau de volontaires, équipés de tous les moyens nécessaires, sur l’ensemble du territoire national pour sensibiliser les populations sur les danger de la maladie, désinfecter les places publiques et distribuer des équipements d’hygiène », a-t-il dit.

M. Rabi a enfin précisé que le comité international de la croix rouge (CICR) a renforcé sa présence en Mauritanie par l’alimentation de la ville de Bassiknou en eau potable, le soutien de certaines familles nomades, la vaccination du cheptel et l’amélioration de la gestion des catastrophes.