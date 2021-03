Communiqué de la Coordination de l’Opposition Démocratique

Notre pays vit ces jours au rythme d’une grève générale de cinq jours organisée par des syndicats de l’enseignement du fondamental et du secondaire. Cette grève constitue l’occasion de rappeler ce que les enseignants de tous les ordres méritent d’intérêt et de considération parce qu’ils sont le principal pilier du succès de l’opération pédagogique et éducative et la garantie de l’émancipation de notre pays et son développement.

Nous devons alors être tous conscients que le rayonnement de sociétés développées a toujours été tributaire sur celui de son éducation. Ceux à qui on confie la formation et l’enseignement des enfants de la nation et de ses futurs responsables méritent d’être en tête des préoccupations des autorités exécutives et l’objet de sa considération.

Nous à l’opposition démocratique et en harmonie avec notre rôle d’alerter sur les grands dysfonctionnements dans la gestion publique et en contribution à permettre aux citoyens d’avoir leurs droits et d’améliorer leurs conditions de vie :

1. Demandons au gouvernement d’ouvrir un dialogue sérieux avec les syndicats de l’enseignement qui garantit à l’aboutissement à une solution qui satisfait toutes les parties

2. Rendre justice aux enseignants (instituteurs et professeurs) et répondre favorablement à leurs doléances légitimes

3. Demandons au gouvernement de procéder rapidement à la réforme globale et profonde du système éducatif à laquelle participent tous les acteurs concernés par l’enseignement.

Nouakchott, le 25-3-2021

Président de l’opposition démocratique