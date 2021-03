Communiqué de presse: déclaration de l’APP

Communiqué de presse

Au cours de sa session extraordinaire tenue le lundi 8/3/2021, le Bureau exécutif de APP a examiné dans son ordre du jour une note relative à la réunion des partis et forces de l’opposition démocratiques en date du 18/1/2021 à Tevragh Zeina au domicile de Monsieur Messaoud ould BOULKHEÏR, Président de APP et à l’initiative de celui-ci, afin de rassembler les forces de l’Opposition, pour échanger sur les réalités du pays, dégager une commune vision autour d’une feuille de route précise servant de guide aux forces de l’Opposition dans leur rapport avec les visées du Pouvoir dans ce qu’il montre de bonnes dispositions pour un dialogue national sur les questions importantes du pays conduisant à un débat politique sur les principaux thèmes.

Dans ce cadre, le Bureau exécutif :

1) apprécie hautement l’initiative du Président du Parti, Messaoud O/ BOULKHEÏR qu’il qualifie d’historique, et qui vient à point nommé;

2) note avec satisfaction la bonne réaction et unanime rarement relevée à cette initiative, des forces et partis politiques de l’Opposition, dont en témoignent leurs hauts degrés de représentation par les présidents de partis et les hauts cadres dirigeants ;

3) confirme l’attachement de APP au dialogue comme unique recours face aux défis et dangers qui assaillent le pays ;

4) estime nécessaire que ce dialogue soit un dialogue politique national inclusif où participeraient toutes les composantes politiques, et qu’à son ordre du jour figurent les questions vitales que vivent les Mauritanien, notamment :

la révision de la constitution ; nature du pouvoir politique démocratie et bonne gouvernance ; répartition équitable de la richesse et les questions de l’unité nationale ; l’esclavage, ses séquelles et le passif humanitaire les questions de Droits de l’Homme en général.

5) recommande la formation d’un comité regroupant les partis et forces de l’Opposition, chargé de préparer la feuille de route précisant la vision de l’opposition par rapport aux points du Dialogue afin de faire converger leurs points de vue sur ces questions.

6) apprécie hautement les convergences de vue notées entre les partis représentés au Parlement, qui figurent au document final à l’issue de leur rencontre en date du 24/2/2021, et recommande d’élargir des contacts à ce propos entre les forces et partis de l’Opposition démocratique pour parvenir à une vision commune.

Le Bureau exécutif

Le 10 mars 2021