Communiqué du conseil des ministres

Nouakchott, 24/03/2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 24 Mars 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et recouvrement des avoirs criminels.

-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Pédagogique National (IPN).

-Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

-Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Hôpital de l’Amitié.

-Projet de décret portant création d’un établissement public à caractère administratif dénommé » Centre de Formation et d’Échanges à Distance (CFED) » et fixant son organisation et ses règles de fonctionnement.

La création de cet Établissement a pour objectif d’avoir un outil à même de contribuer de façon efficace à la mise en œuvre du plan d’action approuvé pour le développement de l’enseignement supérieur et particulièrement à la réalisation des actions d’alphabétisation numérique, de formation à distance, de renforcement de capacités des ressources humaines, de formation des formateurs, de certification en matière des TIC ainsi que des qualifications conformes aux normes et standards internationaux.

Le Président de la République a instruit les membres du Gouvernement à l’effet d’assurer un contrôle rigoureux de la présence effective des agents dans les administrations pendant les heures de travail tout en veillant à la célérité de traitement des affaires et questions soumises par les citoyens.

Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de la Santé a présenté une Communication relative à la tarification des médicaments dans les structures pharmaceutiques privées.

Cette communication propose la mise en place d’un mécanisme permettant l’unification des prix de vente des médicaments en commun accord avec les grossistes répartiteurs et les représentants des autres acteurs (Pharmaciens, gérants de dépôts, conseil d’ordre).

Le Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime a présenté une communication relative à la mise en œuvre des mesures de relance du secteur des Pêches.

Cette communication propose un train de mesures tendant à rationaliser les modes d’exploitation de nos richesses halieutiques et à permettre le renouvellement des stocks et le maintien de l’équilibre des écosystèmes qui les supportent, tout en veillant à l’optimisation des retombées économiques et sociales pour les générations actuelles et celles à venir.

La Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme a présenté une communication relative à l’Exposition Mondiale (Dubaï Expo 2020).

Cette communication présente les mesures prises en préparation de la participation de notre pays à l’exposition universelle Dubaï EXPO 2020 qui constitue une véritable opportunité économique et commerciale à saisir pour faire connaître les énormes potentiels de notre pays et développer des partenariats bénéfiques dans différents domaines.

Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante:

Ministère des Finances

Cabinet du Ministre

Inspection Générale des Finances

Inspecteur Général: Mohamed Lemine Ould Abderrahmane Ould Cherif Ahmed, précédemment Directeur des Domaines.