Des membres du gouvernement ont commenté, mercredi, les résultats du conseil des ministres qui s’est déroulé la matinée, au cours d’une conférence de presse. Il s’agit du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Technologies de l’Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem,

du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration, M. Camara Saloum Mohamed et du ministre de l’Equipement et du Transport, M. Mohamedou Ahmedou M’Haimid.

Le porte-parole du gouvernement à propos de la réunion, covid 19 et Bourses d’études

Dans son mot introductif, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de lois, de décrets et des communications, dont deux projets de lois portant sur le remplacement de l’ATTM par l’ETER pour l’exécution de la dernière année des Contrat-Programmes signés l’Etat et l’ATTM pour la période 2019-2021 ; une communication conjointe du ministère de la Fonction publique et du ministère Secrétariat général du Gouvernement portant sur un plan de renforcement des capacités des ressources de l’administration et enfin une communication relative à l’allégement du couvre-feu.

Revenant au pupitre, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le fait que la durée du couvre-feu soit réduite de 2 heures (20h-06h), à compter de ce jour, ne signifie pas pour autant que la situation n’est plus grave. Il s’agit selon lui, après deux semaines de couvre-feu, d’un allègement de l’impact des mesures prises sur les populations.

Le ministre a également saisi l’occasion pour inviter les populations à observer scrupuleusement les barrières.

Toujours concernant le Covid-19, le porte-parole a souligné que la Mauritanie, obtiendra gratuitement 20% de ses besoins en vaccins, d’ici février-mars. Naturellement, le vaccin sera injecté prioritairement au personnel de santé, les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, les forces de défense et de sécuritaire, ainsi de suite.

Interpellé une nouvelle fois par rapport à la situation des étudiants éligibles à la bourse pour le Maroc, le ministre a répété qu’à cause du Covid-19, le royaume chérifien a décidé de ne pas accepter des étudiants en présentiel. Selon lui, le gouvernement fait le nécessaire pour inscrire ceux qui le veulent, dans les institutions et universités du pays.

Renforcement des capacités des fonctionnaires et agents contractuels

Intervenant à la suite du porte-parole, le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, a souligné qu’il a été présenté aujourd’hui en Conseil des ministres, une communication conjointe entre son département et le ministère secrétariat général du gouvernement, relative au renforcement des capacités des fonctionnaires et agents contractuels.

Selon le ministre, il est question de faire un état des lieux et d’élaborer ensuite une stratégie pour le renforcement des capacités des ressources humaines de l’Etat, par le biais du perfectionnement, des stages et de la formation continue.

Pour lui, toute administration moderne se fixe comme objectif : la performance, la qualité des services et les résultats. L’administration doit s’adapter, au temps, aux nouvelles mœurs de l’administration et aux nouvelles technologies pour apporter des réponses efficaces aux populations, insiste-t-il.

Toujours au cours de son intervention, le ministre de la Fonction publique a estimé que ce programme concerne les fonctionnaires, toutes catégories confondues. La formation continue et le perfectionnement sont régis par la loi générale de la fonction publique et un décret d’application, rappelle-ton.

Sur près de 36.000 fonctionnaires, on ne peut tabler leur perfectionnement que sur 8.100 fonctionnaires, explique le ministre, qui, précise que les enseignants et le secteur sanitaire ne sont pas inclus dans ce calcul. Par ailleurs, le ministre a annoncé que le comité technique mis en place, sera élargi à d’autres ministères. Il procédera entre autres, à l’évaluation des besoins de chaque département et proposer des modules adéquats.

Equipement et Transports: détails sur les deux projets de lois adoptés

A la suite du ministre de la Fonction publique, ce fut autour de celui de l’Equipement et des Transports de prendre la parole. Il est revenu plus en détails sur les deux projets de lois adoptés par le conseil, en vue du remplacement de la Société d’Assainissement, des Travaux, de Transport et de Maintenance (ATTM), par l’Etablissement d’Entretien Routier (ETER), pour ce qui reste des Contrats-Programmes n°7 et n°3 , pour l’entretien du réseau routier national d’une part et l’entretien du réseau routier urbain d’autre part. Les deux contrats-programmes avaient initialement attribués à l’ATTM pour la période 2019-2021, et ratifiés par les lois n°2019-009 et n°2019-010 du 19 février 2019.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que l’exécution de la dernière année des deux contrats-programmes, se fera conforment aux prescriptions techniques et les indicateurs de suivi. Dans ce sens, il a indiqué qu’un comité de suivi fera des régulièrement des bilans d’étapes afin de veiller à la bonne exécution des contrats-programmes.

Pour finir, le ministre dira que la substitution de l’ETER à l’ATTM sur ces deux contrats-programmes, intervient dans le cadre du processus de transfert de compétences et de pouvoir, progressif, au nouvel établissement d’entretien routier.

En outre, interpellé sur la surcharge observée dans les transports en commun, en cette période de Covid-19, le ministre de l’Equipement et des Transports a déclaré que son département met tout en œuvre pour réduire la propagation du virus à travers les transports, notamment en faisant respecter le nombre de personnes autorisées sur la carte grise. De plus, il a tenu à rappeler que le port du masque est obligatoire et que des actions de sensibilisations sont menées fréquemment.