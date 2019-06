Date de publication : 19 juin 2019

Élection présidentielle

Le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra le samedi 22 juin prochain et, le cas échéant, un second tour devrait avoir lieu le samedi 6 juillet 2019.

Durant toute la période électorale, consignes habituelles de prudence : il est recommandé d’éviter les abords des lieux de vote et de rester à l’écart des rassemblements.

Franchissement du poste frontière PK55

Le franchissement de la zone tampon (no man’s land de plusieurs kilomètres) située entre la frontière mauritanienne (PK55 Nouadhibou) et le poste frontalier marocain peut être difficile voire impossible du fait de mouvements de contestation de transporteurs routiers. Les véhicules s’y trouvent alors immobilisés pour une durée indéterminée. Dans une telle situation et jusqu’à la levée du blocage, il convient de ne pas s’engager sur cette voie routière.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/mauritanie/