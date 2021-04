Conseil des ministres : Communiqué du 28/04/2021

Nouakchott, 28/04/2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Mercredi 28 Avril 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant création d’un Etablissement Public à caractère administratif dénommé « Office National de Recherches et de Développement de l’Elevage et du Pastoralisme (ONARDEP) »et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement.

Le présent projet de décret a pour objet la création d’un Etablissement Public à caractère Administratif ayant pour mission d’assurer la mise en œuvre de la politique du secteur rural en matière de santé et de production animales et de gestion des parcours pastoraux ainsi que la réalisation des recherches vétérinaires et zootechniques utiles au développement de l’Elevage.

-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur d’Enseignement Technologique de Rosso (ISET).

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs a présenté une communication relative au dispositif du suivi de performance des projets et programmes de développement.

Cette communication vise à suggérer des éléments d’un système procédural pour assurer la qualité et la mise en œuvre des projets et programmes de développement présentés à la population.

Le Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs ont présenté une communication conjointe relative à la contribution des secteurs productifs aux objectifs d’emplois.

Cette communication vise à adapter une nouvelle approche diversifiée et à développer d’autres sources de croissances basées sur la promotion des filières relevant des secteurs productifs en y exploitant les niches d’emploi.

Le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement a présenté une communication relative aux recommandations des séminaires gouvernementaux de redynamisation de l’appareil de l’Etat.

Cette communication a pour objet de restituer les principales recommandations préconisées par les participants aux séminaires gouvernementaux de redynamisation de l’appareil de l’Etat afin de venir à bout des dysfonctionnements constatés sur ce plan.