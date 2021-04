Contribution: Ce que je crois, PAR Abdoulaziz DEME

Ce que je crois,

L’ adversaire aujourd’hui pour le président Mohamed ould Ghazouani ne doit pas être tel ou tel responsable politique, mais la pauvreté dont souffrent les Mauritaniens dans leurs ensembles . Il faut qu’il essaie de rassembler son peuple dans cette lutte. Le reste, les animosités personnelles, les ambitions des uns et des autres, importe peu du moment que les Mauritaniens vivent dignement de leur ressources que allah wst leur à donner !



Il faut impérativement mettre en place un plan d’urgence sociale. Tout est urgent, chez nous en Mauritanie bien sûr, mais il y a des axes prioritaires. D’abord, la création d’une banque alimentaire en appui à ce qui existe . Et vendre à moitié prix des denrées de première nécessité : riz, huile et sucre, entre autres.

La santé est aussi très importante .

faire construire des hôpitaux aux normes internationales dans les grandes régions et rénové l’hôpital de Nouakchott –, nous constatons toutes et tous que les populations ne peuvent plus se soigner. Les infrastructures hospitalières sont obsolètes, le matériel a disparu ou n’est plus en état de marche. Et peut être aussi multiplier, un peu partout, les unités mobiles partout dans les villes, communes et adwabas.

En Mauritanie , l’électricité reste un produit de luxe.

Les habitants des régions et nombreux villages s’éclairent à la bougie ou à la lampe à pétrole en 2021 . Le taux d’accès à l’électricité de seulement 20 % n’a pas évolué depuis dix huit ans.

Chers amis) es) et pour finir, et à mon avis

La Mauritanie a besoin entre autre de changements de garantir l’indépendance de la justice, l’honnêteté, dans la gestion de bonne gouvernance, et respecter les libertés d’opinion, d’expression et d’organisation des associations et la pluralité des partis politiques. Le jour où elle adoptera ces réformes politiques, elle deviendra un modèle de développement pour l’ensemble de la sous région.

Abdoulaziz DEME

19 Avril 2021