Une commission militaire conjointe Mauritanie-Maroc a tenu lundi, à Nouakchott, sa deuxième réunion pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine militaire et sécuritaire.

La réunion s’est tenue sous la présidence du chef d’état-major général des forces armées mauritaniennes, le général de division Mohamed Meguett, et de l’inspecteur général des forces armées royales (FAR), le lieutenant-général Abdelfattah Louarak, en visite en Mauritanie.

Cette rencontre intervient au milieu de tensions au point de passage du Guerguarat, à la frontière entre deux pays, situé dans une zone tampon gardée par les forces des Nations Unies (ONU) dans la région du Sahara occidental.

La réunion intervient également après une visite de trois jours de Louarak en Mauritanie à la tête d’une délégation de haut niveau.

Les tensions au poste-frontalier de Guerguerat se sont intensifiées en octobre dernier après que des agents soutenus par le Front Polisario et le Front populaire de libération de Saguia el-Hamra se sont infiltrés dans la région et ont bloqué la circulation des civils et des marchandises commerciales.

Les forces armées ont également cherché à entraver le travail du personnel militaire de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

Cependant, fin novembre, le Maroc a lancé une opération au point de passage de Guerguerat et levé un blocus de trois semaines imposé par le Front Polisario soutenu par l’Algérie pendant que l’agence sahraouie SPS rapportait de que les forces marocaines ont ouvert trois brèches dans la région d’El Guerguerat, où ils ont mené une agression contre des civils sahraouis.

Rappelons que le mois dernier, le roi du Maroc Mohammed VI s’est entretenu avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani. Les deux hommes ont passés en revue les développements récents au Sahara occidental et les moyens d’approfondir la coopération entre les pays voisins.

La Mauritanie reconnait la République Sahraouie et elle observe jusque là son principe de neutralité.