Coronavirus : le variant britannique est plus mortel, selon Boris Johnson

« L’augmentation de l’incidence conduit à une mortalité plus élevée », tempère l’OMS.

Confirmant les pires craintes, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé vendredi que le variant du nouveau coronavirus détecté dans son pays et déjà présent dans une soixantaine d’autres semblait bien être non seulement plus contagieux, mais aussi plus mortel.

Ce variant, qui se transmet 30 à 70% plus facilement, est jugé responsable de la sévérité de la deuxième vague de Covid-19 qui frappe actuellement le Royaume-Uni.

« Il semble également maintenant qu’il existe des preuves que le nouveau variant, le variant qui a été identifié pour la première fois à Londres, et dans le sud-est (de l’Angleterre), peut être lié à un degré plus élevé de mortalité », a déclaré Boris Johnson lors d’une conférence de presse à Downing Street.

Pour les hommes âgés d’une soixantaine d’années, le risque de mortalité atteint 13 à 14 sur 1.000 avec le nouveau variant, contre 10 sur 1.000 avec la précédente forme de virus, a comparé le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance. « Je tiens à souligner qu’il y a beaucoup d’incertitude autour de ces chiffres », a-t-il nuancé, mais il y a une « inquiétude qu’il y ait eu une augmentation de la mortalité ainsi qu’une augmentation de la transmissibilité ».

« Beaucoup d’incertitude autour de ces chiffres »

L’OMS a indiqué n’avoir pas encore pris connaissance des nouveaux éléments britanniques et n’avoir pas constaté pour l’instant que ce variant était plus mortel. « Nous ne voyons pas jusqu’à présent (…) que la maladie est plus mortelle. Ce que nous constatons, c’est que si plus de gens sont contaminés, plus de gens tomberont très malades, et si plus de gens tombent très malades, plus de gens mourront », a déclaré vendredi le directeur chargé des questions d’urgence sanitaire à l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan lors d’un point presse.

