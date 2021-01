Publié le : 5 janvier 2021 (Mis à jour le 5 janvier 2021) – Par Faudel Amoussou – africafootunited

En prélude au match retour du dernier tour qualificatif de la Coupe de la Confédération Africaine de Football, le club mauritanien Tevragh-Zeïna a foulé le sol marocain hier afin de préparer cette rencontre contre la RS Berkane.

Les Galactiques sont arrivés hier au Maroc dans le but de jouer ce 06 Janvier le match retour du dernier tour qualificatif de la Coupe de la Confédération Africaine de Football contre la Renaissance Sportive de Berkane. La délégation du club mauritanien a rejoint la ville d’Oujda au Maroc où ils sont hébergés.

Avant cette rencontre décisive entre les deux formations, il faut rappeler que le match aller s’était soldé sur un score nul et vierge 0-0 au Stade olympique de Nouakchott en Mauritanie. Tout est jouable dans ce match et Berkane et le Tevragh-Zeïna ont toutes les cartes à jouer pour se qualifier.