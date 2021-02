Coupe d’Afrique des nations U20 Mauritanie: le Maroc affronte la Tunisie en quart de finale

La sélection nationale des joueurs de moins de 20 ans a bouclé la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations U20 2021 par un large succès face à la Tanzanie (3-0), lundi à Nouakchott (groupe C). Les joueurs de Zakaria Aboub qui ont plié la rencontre dès le premier quart d’heure devraient ainsi croiser le fer avec la Tunisie, troisième du groupe B, pour le compte des quarts de finale, vendredi prochain.

Avec un parcours quasiment similaire à celui de leurs aînés de la Sélection nationale marocaine A’ (vainqueurs du CHAN 2022), les joueurs de l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans continuent d’inspirer confiance en Mauritanie. Lundi, après deux rencontres aux scores étriqués (face à la Gambie et au Ghana), les Lionceaux ont étalé leur puissance offensive contre la Tanzanie. Le pressing marocain a démarré dès les premières secondes, aboutissant à un penalty à la deuxième minute de jeu, provoqué par Mohamed Amine Essahel. Mehdi Moubarek transformait sans trembler et donnait rapidement l’avantage aux siens.

Malgré l’ouverture du score, les protégés de Zakaria Aboub maintenaient un rythme élevé et un pressing offensif asphyxiant, qui a encore fait craquer les Taifa Stars quelques minutes après le premier but. En effet, sur une belle échappée dans le couloir gauche, Taoufiq Bentayeb adressait un caviar à Mohamed Amine Essahel, qui a placé le ballon dans les filets du plat du pied à la huitième minute. Avec un appetit toujours aussi ravageur, les Lionceaux repartaient aussitôt à la charge et triplait la mise à la 12e minute de jeu, grâce à Ayoub Mouloua, qui a pris toute la défense tanzanienne par vitesse avant de fixer le portier. Avant le quart d’heure de jeu, les Marocains avaient donc déjà scellé le sort de ce dernier match du groupe C, se qualifiant haut la main pour les quarts de finale (1er de la poule avec 7 points), tandis que la Tanzanie quittait la compétition avec un seul point dans l’escarcelle. Après le coup de sifflet final, la commission technique de la Confédération africaine de football (CAF) a choisi Ayoub Mouloua, auteur du troisième but, comme meilleur joueur de la rencontre.

Pour le compte de l’autre match du groupe C, la Gambie a réussi à déjouer tous les pronostics et à disposer d’une équipe pourtant donnée favorite, le Ghana, qui s’est incliné sur le score de 2 à 1. Les Gambiens se sont donc emparés de la deuxième place du groupe C derrière le Maroc et devraient croiser le fer avec la République centrafricaine, vendredi. Les Blacks Stars, malgré leur défaite, terminaient troisième de la poule, ce qui leur a permis de se qualifier pour affronter le Cameroun, leader du groupe A et seule formation à avoir enchaîné trois succès en phase de groupes.

Les Lionceaux de l’Atlas, eux, devraient retrouver la Tunisie en quarts de finale, vendredi à partir de 17 h au stade de Nouadhibou. Zakaria Aboub et ses joueurs avaient déjà affronté les Aiglons tunisiens lors du tournoi UNAF qualificatif pour cette CAN U20, un match qui s’était terminé sur un nul vierge sur la pelouse du stade de Radès. Cette fois-ci, avec le ticket qualificatif pour les demi-finales dans le viseur, les deux équipes devront absolument se départager. Contrairement au Maroc, qui n’a subi aucune défaite, la Tunisie a terminé dans le groupe B sur un échec face à la République centrafricaine (1-2) et aura donc à cœur de se ressaisir. Les Lionceaux, eux, sont sur une courbe ascendante et devront démontrer leur capacité à faire encore progresser leur niveau, d’autant plus que le niveau des adversaires sera différent lors des prochains tours.

Déclaration

Zakaria Aboub, entraîneur de la sélection nationale U20

«Les quarts de finale seront différents de la phase de poules, mais nous sommes prêts à faire face»

«Je tiens à féliciter les joueurs qui ont été au rendez-vous techniquement et tactiquement. Nous avons réussi à exploiter les occasions dès l’entame avec une bonne dose de réalisme… Maintenant, les quarts de finale seront différents de la phase de poules, mais nous sommes prêts à faire face. Cette équipe du Maroc mérite d’aller loin dans cette compétition. Nous ne pouvons et ne voulons pas choisir nos adversaires : le sort nous a réservé la Tunisie, ce sera un bon derby maghrébin. Nous connaissons bien le style de jeu de cet adversaire pour l’avoir joué récemment lors des éliminatoires de la CAN Total U20. De toute façon, pour gagner, il faut jouer et battre les autres candidats. Nous allons nous préparer pour cet objectif et donner le meilleur de nous-mêmes.»

lematin.ma