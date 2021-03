(COVID-19) Aucune raison d’arrêter d’utiliser le vaccin d’AstraZeneca, selon l’OMS

GENEVE, 12 mars (Xinhua) — Alors que certains pays européens ont suspendu ces derniers jours, par mesure de précaution, l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé vendredi qu’il n’y a pas de raison d’arrêter à l’administrer.

« Oui nous devrions continuer à utiliser le vaccin d’AstraZeneca (…) et il n’y a pas de raison de ne pas l’utiliser », a déclaré Margaret Harris, une porte-parole de l’OMS lors d’un point de presse à Genève.

Mme Harris a souligné que le Danemark, l’Islande et la Norvège ont décidé de suspendre l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca par mesure de précaution. En outre, ils ont interrompu l’utilisation de lots de vaccins distincts, a poursuivi la porte-parole de l’OMS.

Selon les médias, après ces trois pays nordiques, la Bulgarie et la Thaïlande ont annoncé à leur tour ce vendredi qu’elles arrêtaient d’administrer le vaccin développé par le groupe pharmaceutique anglo-suédois. La décision a été prise après avoir constaté des troubles de la coagulation parmi des personnes vaccinées.

La commission d’évaluation des risques de l’Agence européenne des médicaments estime que les avantages du vaccin l’emportent toujours sur les risques et que le vaccin devrait être utilisé parallèlement à l’enquête sur la cause de la thrombose, a toutefois précisé Mme Harris.

De son côté, le Comité consultatif de l’OMS sur la sécurité des vaccins étudie les signaux et fera le point ultérieurement, a ajouté la porte-parole.

En attendant, l’OMS souligne que la cause et l’effet des cas de thrombose sont actuellement étudiés avec soin, car l’agence ne sait pas encore si une telle réaction était prévisible et comment elle est liée à ce vaccin en particulier.

A ce stade, l’OMS estime qu’aucun lien de causalité n’avait été établi entre le vaccin et les cas de thrombose évoqués.

« Nous devons toujours nous assurer que nous étudions toutes les alertes de sécurité quand nous distribuons des vaccins et nous devons les passer en revue, mais il n’y a aucune indication de ne pas utiliser le vaccin d’AstraZeneca », a-t-elle ajouté.

Plus de 300 millions de doses de divers vaccins ont été distribuées dans le monde, selon un bilan établi vendredi par l’OMS.