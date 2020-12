Covid 19 en Mauritanie: 259 guérisons, 199 nouveaux cas de contamination et 7 décès ont été enregitrés au cours de ces 24 heures.

Le ministère de la Santé a annoncé mercredi soir, l’enregistrement de 259 guérisons, 7 décès et 199 nouveaux cas de contamination au coronavirus.



Ce résultat porte le cumul à 12944 cas d’infection au coronavirus dont 9264 guérisons 297 décès.

Dans la même veine, le ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille a lancé mercredi à Nouakchott, une campagne de sensibilisation pour prévenir la menace du Covid 19, à l’intention des coopératives féminines qui travaillent avec les délégations régionales du département, dans les trois wilayas de la capitale.

La campagne se propose de mobiliser et de sensibiliser les citoyens à la gravité de la pandémie et de distribuer des masques et des désinfectants.

Supervisant le lancement de la campagne aux côtés de Mme Aminetou Mint Bilal, conseillère chargée de l’information et de la communication du ministère, Le wali mouçaid de Nouakchott Ouest, M. Khyarhoum Ould Moustapha, a souligné l’importance de la campagne, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de la wilaya pour faire face à la deuxième vague de la pandémie de Covid 19.

La campagne vise à soutenir les franges les plus vulnérables et à mobiliser les citoyens pour freiner la propagation de la pandémie, a-t-il ajouté.

Mme Saida Mint El Haoumi, coordinatrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, a remercié les représentantes des coopératives pour le rôle important qu’elles jouent dans ce domaine, soulignant la poursuite des efforts et l’intensification des campagnes de sensibilisation.

Pour sa part, le conseiller du wali de Nouakchott Nord, en charge des affaires juridiques et administratives, M. Mahfoud Ould Haddemine Ould Bouh, a affirmé que le début de cette campagne s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les plus hautes autorités du pays pour faire face à la deuxième vague de Covid 19, soulignant que cette campagne vise principalement les coopératives féminines pour les aider à jouer leur rôle, à savoir la prise de conscience et la sensibilisation sur la gravité de cette pandémie.

La coordinatrice régionale du ministère des Affaires sociales dans la wilaya de Nouakchott nord, Mme El-Ghallaouiya Mint Mohamed Khattri, a rappelé que la campagne aidera les associations féminines à accompagner les efforts visant à réduire les répercussions de la deuxième vague de la pandémie.

Elle a souligné que cette campagne cible les groupes les plus vulnérables, en exhortant les bénéficiaires à redoubler d’efforts pour participer activement à la réponse à la deuxième vague de Covid 19.

Pour sa part, le directeur de cabinet du wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Abdallahi Ould Yeslem Ould Sidi Habib, a déclaré que la présence des autorités des wilayas aux côtés de la conseillère chargée de la communication et de la coordinatrice régionale au ministère est la preuve de l’importance accordée à la distribution du matériel de lutte contre la pandémie et à la sensibilisation au respect des mesures préventives contre le coronavirus.

La coordinatrice régionale du ministère à Nouakchott Sud, Mme Nih Mint Mohamed Vall, a souligné la nécessité de respecter toutes les mesures.