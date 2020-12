Covid-19: La Tunisie suspend le trafic aérien avec le Danemark et Gaza enregistre 728 contaminations

Mona Saanouni 25.12.2020 AA / Tunis

-L’OMS a mis en garde, dimanche, contre une nouvelle souche du coronavirus découverte au Royaume-Uni, plus contagieuse et plus dangereuse, et qui s’est propagée vers les pays européens.

La Tunisie a décidé de suspendre les vols à l’arrivée, au départ et de transit entre les aéroports tunisiens et ceux du Danemark, à partir de jeudi et jusqu’à nouvel ordre.

C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public par le ministère tunisien du Transport et de la Logistique, dont l’Agence Anadolu a eu copie.

« Les passagers en provenance du Danemark, ou ayant transité par ce pays ne seront pas acceptés sur le sol tunisien », ajoute le ministère tunisien du Transport et de la Logistique, expliquant que « cette décision intervient en raison de l’émergence d’une nouvelle souche du virus Covid-19 ».

Le ministère du Transport et de la Logistique avait déjà décidé, lundi, de suspendre tous les vols à l’aller, au retour et en transit, entre les aéroports tunisiens et ceux du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, pour la même raison.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait mis en garde, dimanche, contre la propagation rapide dans le monde, d’une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres, détectée notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie.

Dans un autre contexte, le ministère palestinein de la Santé a indiqué, jeudi, que 728 nouvelles contaminations par le Coronavirus ont été enregistrées dans la Bande de Gaza.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué dont l’agence Anadolu a eu copie, que 256 nouvelles contaminations ont été enregistrées jeudi après-midi, portant le nombre total des infections détectées dans la même journée à 728 cas, tandis que la même source n’a pas mentionné le bilan des décès.

Ainsi, le bilan de la Covid-19 dans la Bande de Gaza s’élève à 36 791 cas dont 304 décès.