Covid 19 : Le comité ministériel insiste sur la nécessité d’accélérer le processus d’acquisition de vaccins

Le comité ministériel chargé de surveiller la pandémie de Covid 19 insiste sur la nécessité d’accélérer le processus d’acquisition de vaccins

Cette instance chargée de surveiller la pandémie de Covid 19, a tenu jeudi au Premier Ministère, à Nouakchott, une réunion sous la présidence du Premier ministre, Mohamed Ould Bilal.

Elle a souligné la nécessité d’accélérer le processus d’acquisition des vaccins appropriés en termes d’exigences de sécurité, de conservation et d’entamer, dans les plus brefs délais, les campagnes de vaccination, afin de mettre un terme à la propagation de la pandémie.

Le comité ministériel a examiné la situation épidémiologique dans le pays et noté sa satisfaction que, grâce à Allah, la pandémie ait commencé à se stabiliser, du fait de l’efficacité des mesures et décisions prises par le gouvernement jusqu’à présent, exhortant à poursuivre cette tendance jusqu’à l’éradication du virus et l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays.