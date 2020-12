Covid-19 : le premier vaccin délivré à une femme de 78 ans à Sevran

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé ce dimanche 27 décembre. La première dose a été administrée à une femme de 78 ans à Sevran en Seine-Saint-Denis, département particulièrement touché par l’épidémie.

« Je suis émue », a simplement déclaré cette femme âgée de 78 ans prénommée Mauricette. Cette ancienne aide ménagère a été la première à être vaccinée en France peu après 11h ce dimanche 27 décembre.

Elle est résidente de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis qui dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Une vingtaine de personnes âgées et de soignants doivent être vaccinés ce jour lors du lancement symbolique de la campagne vaccinale française, à Sevran puis Dijon.

Dès la semaine prochaine, 23 établissements pour personnes âgées des régions de Paris, Lyon, Lille et Tours devraient commencer à administrer le Comirnaty.

Anne Jacolot, cheffe de service de la pharmacie des hôpitaux @Avicenne_RMuret prépare le flacon qui permettra de vacciner les 5 premiers patients et professionnels de santé, les seringues et les étiquettes indispensables à la traçabilité des #vaccins contre la #Covid19 pic.twitter.com/I3X2jB55dk — AP-HP (@APHP) December 27, 2020

Technologie novatrice



Ce vaccin, baptisé Comirnaty en référence à la technologie employée (ARN messager, mRNA en anglais), exige une logistique très spécifique puisqu’il doit être stocké entre -60 et et -80°C. Il peut être ensuite conservé entre 2 et 8°C, mais durant cinq jours maximum.

La vaccination s’intensifiera pour atteindre une centaine de structures dans les deux semaines suivantes, puis devenir « massive » à partir de mi-janvier, a précisé samedi le cabinet du ministre de la Santé, Olivier Véran.

Environ un million de personnes se verront proposer le vaccin durant la première étape de la campagne vaccinale, qui doit s’étaler jusqu’à fin février.

france3 avec AFP