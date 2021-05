(COVID-19) Les variants indien et sud-africain détectés en Mauritanie

Mots clés : Mauritanie, variants, COVID-19

Deux cas confirmés des variants indien et sud-africain de COVID-19 sont détectés pour la première fois en Mauritanie, a annoncé mercredi le ministre mauritanien de la Santé, Mohamed Nedhirou Hamed, lors d’une conférence de presse à Nouakchott.

A part ces deux cas des variants indien et sud-africain, deux nouveaux cas du variant britannique ont été enregistrés, s’ajoutant aux neuf autres détectés le 4 mai dernier suite à des testes laboratoires réalisés à l’Institut Pasteur de Dakar, a indiqué le ministre.

« Une enquête épidémiologique sera menée pour retracer ces variants et pour suivre leur évolution », a-t-il poursuivi.

M. Hamed a invité « tous les citoyens au respect des mesures de protection, notamment contre les nouveaux variants qui sont plus dangereux et qui se propagent plus facilement ».

La Mauritanie a enregistré 18.957 cas confirmés de COVID-19, dont 457 décès et 18.197 guérisons, depuis l’apparition du nouveaux coronavirus le 13 mars 2020 dans ce pays.

Source: Agence de presse Xinhua