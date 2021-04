Covid-19/Maroc: Voici le bilan détaillé de ce jeudi

Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi 596 nouvelles contaminations au Covid-19 recensées au cours des dernières 24 heures. Ce bilan porte à 504.260 le nombre total des cas d’infection enregistrés dans le Royaume depuis l’apparition du premier cas en mars dernier, soit un taux d’incidence cumulée de 1386,5 pour 100.000 habitants (1,6 pour 100.000 habitants durant les dernières 24 heures).

Le département a également fait savoir que, depuis le lancement de la campagne nationale le 29 janvier dernier, la première dose du vaccin a été administrée à 4.554.000 personnes alors que 4.174.449 citoyens ont reçu la 2e dose.

Dans le classement par régions en nombre d’infections enregistrées au cours des dernières 24 heures, Casablanca-Settat occupe la tête du Top 5 avec 376 cas, suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec 53 nouveaux cas. Marrakech-Safi et Souss-Massa occupent la 3e et 4e position avec respectivement 52 et 26 nouveaux cas alors que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ferme le Top 5 avec 22 nouvelles infections.

Dans le classement journalier par villes, le Top 5 est composé de Casablanca (276 cas), Marrakech (41 cas), Nouaceur (22 cas), Mohammedia (21 cas) et Settat (18 cas).

Le ministère a également dénombré 438 patients déclarés complètement rétablis au cours des dernières 24 heures, soit un taux de rémission de 97,2%. A ce titre, le nombre total des rémissions a atteint à ce jour 490.366 cas.

Dans le même intervalle, 7 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19, ce qui porte le bilan total des décès à 8.927 cas, alors que le taux de létalité s’établit à 1,8%.

Ces décès sont survenus dans les villes suivantes : Casablanca (2), Marrakech (1), Laâyoune (1), Sidi Ifni (1), Oued Eddahab (1) et Tan Tan (1).

Par ailleurs, le nombre des tests réalisés durant les dernières 24 heures a atteint 9.817 portant ainsi à 5.633.175 le total des tests effectués à ce jour dans le Royaume.

Pour sa part, le nombre des cas actifs s’est établi à 4.967 personnes, dont 438 cas sévères ou critiques (soit 34 cas recensés durant les dernières 24 heures), parmi lesquels 16 sont placés sous intubation.

Voici dans le détail la répartition géographique des 596 nouveaux cas par régions et provinces

376 cas à Casablanca-Settat : 276 à Casablanca, 22 à Nouaceur, 21 à Mohammedia, 18 à Settat, 14 à Berrechid, 14 à El Jadida, 7 à Mediouna et 4 à Benslimane.

53 cas à Rabat-Salé-Kénitra : 11 à Skhirat-Témara, 10 à Salé, 10 à Kénitra, 8 à Sidi Kacem, 7 à Sidi Slimane, 6 à Rabat et 1 à Khémisset.

52 cas à Marrakech-Safi : 41 à Marrakech, 7 à Safi et 4 à El Kelâa Des Sraghna.

23 cas à Souss-Massa : 11 à Agadir-Ida Outanane, 6 à Inzegane-Aït Melloul, 4 à Chtouka-Aït Baha, 4 à Tiznit et 1 à Taroudant.

22 cas à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 15 à Tanger-Asilah, 4 à Al Hoceïma, 1 à Tétouan, 1 à Ouezzane et 1 à Larache.

22 cas à Laâyoune-Sakia El Hamra : 18 à Laâyoune, 3 à Boujdour et 1 à Tarfaya.

15 cas dans L’Oriental : 4 à Nador, 4à Berkane, 3 à Oujda-Angad, 2 à Guercif, 1 à Taourirt et 1 à Figuig.

11 cas à Guelmim-Oued Noun : 5 à Sidi Ifni, 3 à Guelmim, 2 à Tan Tan et 1 à Assa-Zag.

9 cas à Beni Mellal-Khénifra : 4 à Fquih Bensaleh, 2 à Beni Mellal, 2 à Aziklal et 1 à Khouribga.

4 cas à Dakhla-Oued Eddahab : La totalité à Oued Eddahab.

4 cas à Drâa-Tafilalet : 2 à Errachidia, 1 à Tinghir et 1 à Zagora.

2 cas à Fès-Meknès : La totalité à Fès.

