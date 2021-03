Covid 19 : Renforcement des capacités des laboratoires en Mauritanie

Lancement aujourd’hui de l’atelier de formation sur les outils d’évaluation des laboratoires. A l’ordre du jour présentation des outils d’évaluation de #OMS par le Pr Lo BAIDY appuyé par notre collègue Mme Maylis SANE.

L’OMS fournit des cadres, des outils et une expertise pour orienter et aider les autorités sanitaires à renforcer les capacités, la qualité, la sûreté et la sécurité de leurs laboratoires.

L’appui de l’OMS se focalise essentiellement sur les besoins prioritaires déterminés par les bureaux régionaux et bureaux de pays de l’Organisation afin d’aider chaque pays à respecter ses engagements en vertu du règlement sanitaire international.

La mise en oeuvre de ce règlement sanitaire international (RSI) permet aux pays de tenir leurs engagements, à savoir disposer du personnel spécialisé, des ressources et de l’expertise nécessaires pour mener rapidement à bien des analyses de laboratoire dans de bonnes conditions de sécurité au cours d’un événement de santé publique.

Ces analyses constituent un élément décisif dans le diagnostic, le dépistage, la prévention et l’épidémiologie des malades et il est important de garantir la qualité des résultats fournis par les laboratoires.

La Mauritanie a enregistré un nombre total de 17.424 cas liés au Covid-19, dont 16 762 guérisons et 443 décès et l’arrivée des premiers vaccins en Mauritanie est prévue avant la fin de ce mois de mars 2021.