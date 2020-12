Déclaration: Alliance Populaire Progressiste dénonce la répression barbare

Déclaration: Alliance Populaire Progressiste dénonce avec énergie la répression barbare

Les populations du village de Tiviritt dépendant de la moughata de Ouad Naga courent, depuis plus de dix ans, un danger permanent suite à l’installation du dépôt principal des déchets solides de la ville de Nouakchott sur leur territoire, les mauvaises odeurs auxquelles elles sont exposées a causé des maladies contagieuses en plus de l’indisposition perpétuelle de ces habitants paisibles.



Le verdict judiciaire en faveur du village, les revendications des populations et leurs contestations sous forme de sit-in et de manifestations pacifiques, a constitué un prétexte pour les autorités à exercer une oppression sauvage contre les populations, et des arrestations arbitraires, n’ont pu convaincre les autorités à renoncer à l’utilisation du dit dépôt.

A Alliance Populaire Progressiste, ayant constaté sur le terrain cette véritable atmosphère de terreur :