Décryptage : le plus haut volcan s’est réveillé ! Par Ahmed Ould Bettar

Ahmed Ould Bettar

A Nouakchott, Décennie, le plus haut volcan en activité en Mauritanie, s’est réveillé. C’était ce jeudi matin 13 mai 2021. Depuis, il est entré en éruption à de nombreuses reprises. Voici quelques tableaux impressionnants du volcan en activité.

Mohamed Ould Abdel Aziz est impliqué dans plusieurs affaires de corruption et de détournement de fonds publics.

La principale affaire qui lui est reprochée est l’enrichissement illicite et blanchiment d’argent. Des biens saisis estimés à plus de 29 milliards d’anciennes ouguiyas. Cette somme représente seulement ce qui a été déjà découvert en Mauritanie, selon le parquet. Il est également accusé de trafic d’influence et d’abus de fonctions ….

L’ancien chef d’Etat affirme qu’il s’agit d’un « règlement de comptes » organisé par son successeur, dont il était pourtant le mentor.

Mis sous contrôle judiciaire, l’ancien président est désormais assigné à une résidence surveillée dans la capitale, Nouakchott. Mais cette mesure, qui répond sans doute aux attentes de l’opinion publique, a été critiquée par ses avocats et sympathisants.

L’inculpation de l’ancien chef d’Etat suivie de son assignation à domicile constitue une nouvelle éruption volcanique qui s’ajoute aux visées malsaines qui rythment la vie politique mauritanienne.

L’UPR, parti au pouvoir, n’a pas ménagé Aziz, son président fondateur, l’accusant d’être apparu pour ce qu’il est !

Pendant ce temps, Thoueib el tel Oualata continue d’affirmer que la justice n’a pas encore fait de réels progrès dans l’enquête et continue de caresser l’opinion publique dans le sens du poil.