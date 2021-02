Décryptage : le volcan / Par Ahmed Ould Bettar 11e partie

Décryptage : le volcan / Par Ahmed Ould Bettar

Le second trimestre de 2020 est aussi riche en événements chauds pour la Mauritanie, puisque c’est bien cette période où la pandémie du Covid-19 a le plus sévi et où les restrictions imposées par les autorités ont été durcies.

Un centre de maladies infectieuses offert par Chine à la Mauritanie

Ce centre de maladies infectieuses réalisé par la Chine au profit de la Mauritanie a été réceptionné mardi à Nouakchott, a constaté sur place.

Composé de deux étages, ce centre comprend plusieurs pavillons d’une capacité de 50 lits, ainsi que des laboratoires de grande et moyenne dimension et des appareils de radiologie. Pékin a également pris en charge la réhabilitation de l’hôpital de l’Amitié, situé dans un quartier populaire de Nouakchott, et qui avait été construit par la Chine il y a une dizaine d’années.

Mamadou Kalidou BA revient à des meilleurs sentiments

Indigné par les conditions pénibles de sa mise en quarantaine, au point d’informer l’opinion par écrit de son supplice, Kalibou Ba isolé en raison de son entrée dans le pays d’un voyage à l’étranger, a apprécié le sens de la communication du MET.

« Je voudrais porter à votre connaissance que ce jour, 31 mars 2020, j’ai reçu la visite d’un des conseillers du ministre de l’équipement et des transports, président de la commission interministérielle chargée du suivi des confinés du covid 19’ », a-t-il écrit.

« Les échanges que nous avons eus ont permis d’élucider les contours scientifiques du prolongement d’une semaine de notre confinement et de situer les responsabilités dans le déroulement regrettable des évènements d’hier après-midi »

La période de mise en quarantaine prolongée de 14 jours à 21 jours

Le ministère a pris des nouvelles mesures dans sa lutte visant à empêcher la propagation de la pandémie du Covid.

Ainsi, la période de mise en quarantaine a été prolongé de 14 jours à 21 jours pour toutes les personnes récemment rentrées de l’étranger ou ayant été en contact avec un cas positif.

Une enquête ouverte après le décès d’une femme mise en quarantaine

La commission chargée de la lutte contre le coronavirus a décidé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du décès de feue Mariam Sanogo, qui était en confinement et qui est décédée pendant sa mise en quarantaine.

Prise en charge de l’Etat de l’électricité pour 175.000 foyers

175 000 familles ne paieront pas la facture d’électricité bimensuelle du 1er Avril au 31 Mai de l’année en cours, selon le Directeur général de la Société Mauritanienne de l’Électricité (SOMELEC) M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed.

Il a précisé que le montant global de cette facture sera versé par l’État dans le compte de la société mauritanienne de l’Électricité (Somelec). Cette catégorie de clients est classée dans le fichier des abonnés sociaux « deux fils ».

Le parquet retire son appel et clôt le dossier de Ould Chafii

Le parquet a officiellement retiré du bureau de saisie des enquêtes chargé du terrorisme, son appel concernant le dossier de l’homme d’affaires Moustafa Ould Imam Al-Chafi’i.

L’avocat de la défense, Brahim Ould Ebeti, a confirmé qu’il a bien constaté le retrait et l’annulation de l’appel, ce qui signifie que le dossier sera définitivement fermé.

Khadijetou Oumar Sow retrouvée morte après sa disparition

– Portée disparue depuis le 25 mars dernier, Khadijetou Oumar Sow a été retrouvée ce dimanche 12 avril 2020 aux alentours de Tiguint dans la région du Trarza. Selon des proches de la victime, le traçage de son téléphone a été fait dès les premières heures de sa disparition.

7 présumés trafiquants arrêtés et saisie de 700 kilos de drogue

Avec une sécurité volatile imputable aux groupes islamistes et bandits de tous poils orientés vers le crime transfrontalier, les confins de la frontière entre la Mauritanie, le Mali et l’Algérie, continuent à servir de terrain au crime organisé depuis plusieurs années.

Nouvelle illustration de cette réalité avec l’arrestation d’une bande de 7 présumés trafiquants et la saisie de 700 kilogrammes de drogue par une patrouille de l’armée mauritanienne, selon un communiqué de l’état major publié dimanche.

Aziz: je ne m’oppose pas à mon audition par la commission d’enquête parlementaire

Je ne m’oppose pas à mon audition par la CEP, dit Aziz

L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz affirme n’avoir pas encore reçu une convocation de la commission d’enquête parlementaire pour être entendu sur des dossiers relevant de son magistère au cours de la décennie passée, ont révélé des sources.

Je répondrai positivement à la convocation dés sa réception, d’abord par souci de préserver le fonctionnement des institutions de l’État et ensuite, du fait que je n’ai rien à me reprocher quant à ma période de gouvernance du pays, a-t-il dit.

L’activiste antiesclavagiste Mint Cheikh arrêtée

Les services de la sûreté mauritanienne ont arrêté lundi 13 avril dans la soirée, la militante et blogueuse Mariem Mint Cheikh, ont rapporté des sources.

L’activiste interpelée est accusée d’atteinte à la loi sur la xénophobie, ont indiqué les sources précitées. Il est reproché à Mint Cheikh d’avoir posté un tweet dans lequel elle s’attaque à la composante des maures, ont rapporté les sources susmentionnées.

A suivre

Ahmed Ould Bettar