Décryptage : le volcan / Par Ahmed Ould Bettar 8e partie

Décryptage : le volcan / Par Ahmed Ould Bettar.

Comme promis, voici la suite du volcan dont nous avons publié des épisodes durant ce mois de janvier. Nous y reviendrons dans la suite sur le rappel des faits chronologiques marquants vécus par la Mauritanie depuis l’élection présidentielle de juin 2019 et l’arrivée au pouvoir de l’actuel président Mohamed Ould Ghazouani, arrivé à trois quarts de son mandat lourdement plombé par le lourd legs de son prédécesseur et la pandémie du Covid-19.

Ghazouani vainqueur de l’élection présidentielle

Chose inhabituelle et quelque peu préventif des imprévus qui peuvent bousculer le cours des événements politiques et occasionner des retournements de veste, C’est à la surprise générale de l’opinion que le candidat en personne du pouvoir à l’élection présidentielle Mohamed Ould Ghazouani annonce sa victoire avant la CENI.

C’est seulement quelques jours plus tard, que la CENI publie officiellement les résultats (52 % de votes pour Ghazouani, 18,58 % pour Biram Dah Abeid, 17,87 % pour Sidi Mohamed Ould Boubacar).

Victoire contestée par les 4 challengers et manifs d’étrangers à Nouachott

Les quatre opposants en lice ont rejeté les résultats provisoires donnant la victoire au premier tour à l’ancien chef d’Etat-major Mohamed Cheikh El-Ghazouani, dauphin du président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz (NDLR).

Les autorités ont arrêté Samba Thiam, président du parti FPC, Seidi Moussa Camara, Ahmedou Ould Wedia et Mamadou Tall journalistes.

Une centaine d’étrangers avaient été également arrêtés lors des manifestations qui ont éclaté après l’annonce de la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle Ould Ghazouani.

Des diplomates ouest africains convoqués

Les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie avaient été convoqués dans l’après-midi par le ministre des Affaires étrangères, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, qui les a enjoints de demander à leurs ressortissants de « s’abstenir de participer aux manifestations et à tout ce qui perturbe l’ordre public en Mauritanie

Ould Mkheitir n’a vue le soleil que 6 six fois en 5 ans

Libéré le 29 juillet 2019 après plus de cinq ans de prison, le blogueur mauritanien Ould Mkheïtir est désormais réfugié quelque part en Europe.

Pendant cinq années de prison, je n’ai vu le soleil que six fois », a déclaré le blogueur. « Tellement de choses ont changé ces cinq dernières années. Il faut encore que je m’adapte à la vie hors de prison », a-t-il ajouté, en indiquant espérer reprendre des études.

Palais présidentiel : Aziz s’en va, Ould Ghazouani s’installe

Après onze ans passés au pouvoir, Mohamed Ould Abdel Aziz passe la main ce jeudi 1er août à Mohamed Ghazouani. Entre retour de l’ordre sécuritaire et creusement des inégalités dans le pays, son bilan est en demi-teinte.

Mohamed Ould Abdel Aziz a passé sa dernière journée de président de la République à accueillir les chefs d’État invités à la cérémonie d’investiture de son successeur. Dans la matinée, mercredi, il a fait sa déclaration de patrimoine à la commission sur la transparence financière dans la vie publique. Mais les biens déclarés du président Abdel Aziz au moment de quitter le pouvoir n’ont pas étés révélés à la presse.

Formation du 1er Gouvernement de l’ère Ghazouani

Nommé samedi 3 août 2019 au poste de Premier ministre, Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya après la démission de Mohamed Salem Ould Béchir.

Ismael Ould Bodé Ould Cheikh Sidiya a aussitôt lancé ses consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement, annoncé une semaine après.

La nouvelle équipe gouvernementale est constituée de 25 ministres dont 5 femmes, contre sept dans l‘équipe sortante et de deux commissaires du gouvernement, chargés des droits de l’homme et de la sécurité alimentaire.

Un décret présidentiel a reconduit six ministres du gouvernement sortant, quatre d’entre eux conservent leur portefeuille. Ismail Ould Cheikh Ahmed aux Affaires étrangères, Nani Ould Chrougha à la Pêche, Sidi Ould Salem à l’Enseignement supérieur et Mohamed Ould Abdel Vetah au Pétrole.

Annonce du programme Cheila

Le Premier ministre annonce le lancement d’un programme de solidarité en faveur des personnes en difficultés baptisé « Cheila » (assistance), dont la mission est d’intervenir dans les régions les plus pauvres, et surtout dans les adwaba (villages des descendants d’anciens esclaves). Par ailleurs, les résidents des quartiers défavorisés bénéficieront également d’un autre programme appelé « Dari » (ma maison), destiné à fournir un logement économique aux pauvres.

L’UFP sévit dans ses rangs de commandement

Le parti d’opposition, l’Union des forces du progrès (UFP) a exclu un de ses membres et suspendu deux autres pour un délai de trois mois. Il s’agit de Youssouf Mohamed Issa (exclu), de Sidina Mohamed et de la députée Kadiata Malick Diallo. Les sanctions ont été prises par le Comité permanent du parti, suite à un rapport accusant les concernés de «divisionnisme» et «manque de discipline».

Acquisition des Emirats de la participation de Kosmos dans le champ GTA

Kosmos Energy cèdera aux Émirats arabes unis une partie de sa participation dans le champ commun Great Ahmeyim-Tortue, entre la Mauritanie et le Sénégal.

Kosmos Energy avait annoncé qu’elle est en voie de vendre 10% de sa participation de 28% dans ce secteur ,à la Mauritanie et de 30% au Sénégal. Au cours des deux dernières années, les EAU ont accru leurs investissements en Mauritanie en lançant des projets d’investissement dans plusieurs secteurs vitaux.

La réligiosité des Igawens suscite une vive polémique

Le Décès du chanteur Sidaty Ould Abba, père de feue Dimi mint Abba, qui déclenche une polémique sur la religiosité des gens de statut iggawen (griot) au cours d’octobre. Mi-octobre, Ghazouani donne aux iggawen un statut particulier. Un enregistrement vocal d’un faqih se répand et l’imam de la mosquée saoudienne, Ahmed Ould Lemrabat Ould HabibouRahmane, est censé d’avoir refusé de diriger la prière funéraire d’Ould Abba. Le 5 novembre il s’excuse auprès de la famille.

(A suivre)