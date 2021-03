M. Hanenna Ould Sidi, le ministre de la Défense nationale a participé à N’Djamena, aux réunions des ministres et des chefs d’états-majors des armées des pays du G5 Sahel.

Les travaux de ces réunions ont pris fin, dimanche, dans la capitale tchadienne.

Cette rencontre des ministres de la Défense des pays du G5 Sahel et leurs partenaires français de la force Barkhane avait pour objectifs de prendre d’importantes décisions sur la planification des opérations.

il est question aussi de l’usage des moyens aériens pour mettre en échec toutes les menaces sécuritaires, surtout sur la zone des trois frontières (Mali-Burkina Faso-Niger).

La réunion s’est tenue deux semaines après la VII session ordinaire de la conférence des Chefs d’État du G5 Sahel dans la capitale tchadienne.

Ce sommet avait discuté des voies et moyens de consolider la coopération dans la lutte contre le terrorisme et du renforcement des capacités des unités de défense et de sécurité opérant dans l’espace du groupe.

Les participants ont décidé, également, le déploiement d’une unité militaire tchadienne pour renforcer les dispositions sécuritaires dans le secteur centre. Lequel englobe la zone de frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Le ministre de la Défense nationale était accompagné, au cours de ces réunions, par le contre-amiral El Moctar Bella Chaabane, chef d’état-major adjoint des armées.