Demain l’éveil aura son laboratoire/ El Arby Mohamedou.

On peut dire, à bien des égards, que le processus théorique de construction de l’éveil est perçu comme étant un cadre de repères objectifs et pluriels destiné à poser et étudier l’essence d’une culture d’éveil portée par une pensée structurée.

Les priorités, dans cette raison légitime, seraient orientées essentiellement sur la capacité de formuler, de structurer et de partager une pensée dédiée à l’ancrage de l’éveil.

Normalement, cette réflexion permettra d’élaborer de façon rigoureuse une plateforme guidée par un faisceau de valeurs et de normes en mesure de créer, surtout, une dynamique d’appropriation forte chez les destinataires. Cet objectif requiert, évidemment, l’adoption d’une méthodologie intelligente et en adéquation rationnelle, d’une part avec l’esprit qui gouverne la société dans son ensemble et d’autre part avec les logiques des langages et des priorités spécifiques des différents segments constitutifs de cette société.

Il s’agit, en d’autres termes, d’un travail de réflexion analogue à celui développé par les laboratoires de recherche qui travaillent de manière continue et suivant un protocole objectif sur des problématiques qui interpellent le quotidien des sociétés.

A cet effet, il nous semble que notre pays gagnerait en formalisant un cadre permanent scientifique de haut niveau destiné à la réflexion, à l’expérimentation et à la construction d’une convention dynamique d’éveil inspirée de nos valeurs locales et celles de l’espace universel.

Cet organe peut, en outre, être chargé de réfléchir et de faire de propositions similaires sur des questions d’intérêt général et en corrélation avec la culture citoyenne. Cette instance pourrait jouer le rôle de l’interface scientifique et consultative entre l’Etat et les structures intermédiaires d’encadrement : les groupes de recherches, les Partis politiques, les Syndicats professionnels, les Associations et organisations de la Société civile, le citoyen, ….

Il s’agit d’un ordre de compétences capable de relier et de partager des valeurs d’éveil communes et utiles pour le développement du bien-être du citoyen et à la prospérité de la Mauritanie. Toujours dans cette dimension de culture d’éveil, le processus de construction est soumis à un système de régénération continu. Et ce dans l’esprit de rester en synergie permanente avec les évolutions majeures qui influent simultanément sur les raisons du développement et les exigences des préoccupations quotidiennes des populations.