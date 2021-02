Démantèlement d’un réseau de migration irrégulière vers l’Europe

Un réseau de passeurs de migrants irréguliers subsahariens vers l’Europe via la route atlantique qui passe par les côtes mauritaniennes a été démantelé lundi, ont rapporté ce mardi les médias locaux.

L’interception de 62 migrants irréguliers au large de Nouadhibou, ville située à 470 km au nord-ouest de la capitale Nouakchott, a permis d’arrêter les passeurs à Sebkha, un quartier en bordure de mer, à Nouakchott, a indiqué la Gendarmerie nationale mauritanienne dans un communiqué cité par les médias locaux.

« Cette action a été effectuée après l’exploitation minutieuse d’un certain nombre d’informations sur le mouvement des membres du réseau et leur lieu de résidence », a ajouté la gendarmerie.

Selon des observateurs, les passeurs ont développé, à Nouakchott, un système de transit pour les migrants qui tentent de continuer l’odyssée vers l’Europe.

La gendarmerie avait déjà intercepté 150 autres migrants irréguliers, cachés par des passeurs dans ce même quartier de Sebkha, le 20 janvier.

La Mauritanie est de plus en plus confrontée à un déferlement de migrants irréguliers subsahariens empruntant la route atlantique pour rejoindre les îles Canaries.

Entre le 1er janvier et le 12 octobre 2020, l’OIM a recensé l’arrivée d’environ 5.000 migrants irréguliers aux îles Canaries, à bord de 200 bateaux via la route atlantique et la disparition de plus de 414 personnes parmi eux.

