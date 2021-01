Dans la région du Gorgol, des hommes acteurs de changement contre la malnutrition

Le témoignage de Mamadou, enseignant et père de 7 enfants

UNICEF Mauritanie

Au village de Djinga Mamoudou fait figure de précurseur. Lorsqu’UNICEF est venu présenter le projet AMSELA en 2019 cet enseignant, père de 7 enfants, a tout de suite été convaincu que pour réussir à lutter de manière durable contre la malnutrition chronique les hommes devaient prendre part au dialogue.

« Je m’appelle Mamoudou, je suis natif du village de Djinga. C’est un petit village peulh situé dans la région du Gorgol. Pendant longtemps nos enfants ont souffert de malnutrition. Ici nous n’avons pas d’électricité et le marché le plus proche est à plus de 20 kilomètres alors notre alimentation n’est pas très diversifiée. Nous consommons essentiellement ce que nous produisons dans les champs voisins. »

Au-delà du volet sensibilisation, le programme financé par le Département pour le développement international du Royaume-Uni (DFID UK) vise à favoriser l’autoproduction d’aliments riches en micronutriments (céréales, lait, œufs, légumes, viande). Cette approche favorise l’autonomisation des communautés qui prennent conscience de leurs ressources et du bénéfice qu’elles peuvent en tirer pour l’alimentation de leurs familles.

« Avant le début du projet UNICEF a réalisé un diagnostic qui nous a permis de constater que nos problèmes étaient principalement liés à de mauvaises pratiques nutritionnelles et à une alimentation pauvre en micronutriments présents dans la viande notamment.

Ils ont participé à la construction d’une aire d’abattage et ont mis en place un fond de roulement pour l’achat du bétail. Dès le début la demande a été très forte et nous avons rapidement pu constater des effets bénéfiques sur la santé des femmes et des enfants du village. »

L’autre volet de ce projet consiste à organiser une fois par mois des dialogues communautaires destinés soit aux femmes enceintes soit aux femmes allaitantes réunies en GASPA : Groupes d’Apprentissage et de Suivi des Pratiques optimales d’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les hommes du village sont aussi invités à participer aux échanges.

UNICEF Mauritanie/Pouget/2020

« Il y a deux Personnes Ressources Volontaires dans le village. Nous avons été choisis par la communauté parce que nous sommes des personnes influentes et cultivées. Notre rôle consiste à inciter les familles à adopter les bonnes pratiques lors des séances de discussion. Chaque mois nous discutons d’un thème en particulier. »

Chez les femmes enceintes l’accent est mis sur la consultation prénatale (CPN), sur l’allaitement maternel exclusif et la mise au sein dès la naissance pour une administration immédiate du colostrum au nouveau-né. Chez les femmes allaitantes, l’accent est mis sur l’allaitement maternel exclusif pour les enfants de 0 à 6 mois. De 6 à 23 mois, les femmes sont invitées à poursuivre l’allaitement maternel tout en ajoutant des aliments de complément comme la bouillie enrichie.

« On demande à tous les hommes de participer y compris le chef du village, les imams, les enseignants et les pères de famille. Au début ils étaient plutôt réticents car traditionnellement dans notre culture les hommes ne se mêlent pas des affaires des femmes. Mais ils ont vite compris que la réussite du projet dépendait aussi de leur engagement. Certains pères se sont même décidés à accompagner leurs épouses aux consultations médicales ! C’est une grande victoire pour nous. »

UNICEF Mauritanie/Pouget/2020

Les changements de comportement passent aussi par une éducation dès le plus jeune âge. Une fois formés, les enseignants des villages ont pour mission de sensibiliser des relais-élèves qui à leur tour transmettent leurs connaissances à leurs proches et à leurs familles.

« Nous nous sommes aperçus que ça avait un impact important au sein de la communauté. Certains parents qui auparavant étaient négligents sur l’hygiène et la nutrition de leurs enfants ont progressivement changé de comportement. Moi je suis convaincu depuis le début que c’est en impliquant toute la communauté que nous arriverons à éradiquer la malnutrition chronique. A présent nous sommes acteurs de ce changement. »

SourceURL:https://www.unicef.org/mauritania/recits/des-hommes-contre-la-malnutrition