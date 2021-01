Des médecins généralistes menacent d’escalade à cause des salaires et des indemnités. Le syndicat des médecins généralistes de Mauritanie a menacé d’escalade si le ministère de la santé ne souscrivait pas à ses engagements relatifs aux salaires des médecins généralistes et la prime de garde pour 2021 et appelé ses adhérents à se préparer pour ce qui va arriver.

Le syndicat a déclaré que son bureau exécutif s’était réuni dimanche pour examiner la situation présente du généraliste et les défis à venir au cas où le ministère ne respectait pas ses engagements relatifs aux salaires et aux indemnités pour 2021.

Il a appelé tous les autres syndicats à serrer les rangs et à se solidariser afin de faire face à ces défis, selon le communiqué publié par ce syndicat.

Sahara Media