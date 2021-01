Des membres du gouvernement discutent de la situation des prix

Des membres du gouvernement se sont réunis, jeudi, au siège du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme à Nouakchott pour examiner la situation actuelle des prix et chercher les voies et moyens de faire face à la récente hausse dont elle fait l’objet.

Cette réunion des membres du gouvernement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions données par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, hier, mercredi en conseil des ministres.

La réunion impliquait les ministres du Commerce, de l’industrie et du tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknas ; des Finances, M. Mohamed Lemine Ould Al-Dhehbi ; du Pétrole, de l’énergie et des mines M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh ; des Pêches et de l’économie maritime ; M. Abdel Aziz Ould Dahi ; du Développement rural M. Dy Ould Zein ; de l’Equipement et des transports M. Mohamed Ahmedou Mhaymid ; du commissaire à la sécurité alimentaire, M. Hbib Ould Ham; du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Cheikh El Kébir Ould Moulaye Taher ; du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion, (TAAZOUR), M. Mohamed Mahmoud Ould Bouasriya et de M. El Hacen Ould Zein, chargé de mission à la Présidence de la République.