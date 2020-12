Dette extérieure de la Mauritanie est « difficile et insoutenable » du fait de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), mais aussi de la situation sécuritaire dans le Sahel.

Sur la base de ce constat, le gouvernement demande l’annulation de celle-ci, selon une déclaration rendue publique mardi.

La République Islamique de Mauritanie «demande par ses autorités supérieures l’annulation de la dette extérieure, devenue difficilement soutenable, en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses implications économiques pour les pays à faibles revenus.

Cette situation a été exacerbée par les problèmes d’insécurité dans la région du Sahel », ajoute un communiqué du Ministère de l’Economie et de la Promotion des Secteurs Productifs (MEPSP).

Pour gérer ce contexte, « le pays est actuellement engagé dans la recherche d’une restructuration globale et ambitieuse de sa dette publique extérieure ». Le Groupe Franklin-Finaxim a été sollicité pour fournir des conseils et encadrer cette opération.

Dans cette perspective, Nouakchott apprécie les décisions récentes du G20 « qui vont dans la bonne direction et mérite d’être prises en compte».

La déclaration du gouvernement mauritanien rappelle que dans le cadre du remboursement de la dette des pays à faibles revenus, et en ce contexte de pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19) « le G20 espère voir certains pays, dont le nôtre, ouvrir des consultations avec leurs créanciers publics et privés, afin de réduire le fardeau de leur dette et maintenir leurs capacités budgétaires pour mieux faire face aux besoins sanitaires ».

Il y a quelques mois, le Directeur Général Adjoint et président par intérim du Fonds Monétaire International (FMI), Mitsuhiro Furusawa, a évoqué la situation économique de la Mauritanie face à la tourmente sanitaire planétaire, en prélude à une aide d’urgence au titre de la Facilité de Crédit Rapide (FCR), en vue de répondre aux besoins urgents de financement.

Le haut responsable de l’institution financière internationale constatait que «la pandémie de COVID-19 continue à affliger la Mauritanie sur les plans humain, économique et social. L’activité économique s’est considérablement ralentie et les perspectives se sont dégradées. Le déficit budgétaire global pourrait fortement se creuser, entraînant des besoins notables de financement de la balance des paiements et du budget. Les perspectives devraient être révisées à la baisse, compte des risques d’une épidémie de COVID-19 d’une plus grande ampleur dans le monde ».

Revues à la baisse, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) devrait tourner autour de -3%.

La dette extérieure de Mauritanie affichée sur le site du FMI est 4,164 milliards de dollars.

Quant au PIB réel hors industries extractives, il est de 4,7 milliards de dollars.

