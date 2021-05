Discours du commissaire Johansson lors de la plénière du Parlement européen sur les décès récents en Méditerranée et la recherche et le sauvetage en mer.

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires.

Il y a environ six semaines. Aicha, une adolescente de 17 ans originaire de Côte d’Ivoire, est montée dans un petit bateau.

Avec 58 autres. Au large de la Mauritanie.

Elle avait seulement raconté à sa sœur son rêve, celui d’aller en Europe.

Le rêve européen est devenu un cauchemar.

Le deuxième jour dans le bateau, l’eau s’est épuisée. Et la nourriture.

Le quatrième jour, l’essence.

Bientôt, les gens ont commencé à crier pour de l’eau.

La seule chose à boire, c’était l’eau de mer.

Et puis les gens ont commencé à mourir.

Au début, Aïcha a récité des prières pour les morts. Au bout d’un moment, il n’y avait plus de prières. Pas même la force de mettre les cadavres par-dessus bord.

Nous ne pouvons qu’imaginer la peur et la terreur alors que l’eau et la nourriture se sont épuisées et qu’une personne soit morte une à une. Le désespoir grandissant au fil du temps sans terre ni bateau en vue.

Ils sont restés dans ce traumatisme pendant trois semaines, jusqu’à ce qu’il n’en reste que trois en vie – à peine, trop faibles pour se tenir debout. Quand après trois semaines en mer, le 26 avril, un avion espagnol a repéré le bateau. 500 kilomètres de terre. Et a envoyé un hélicoptère pour sauver Aicha. De ce qu’on a appelé «une fosse commune au milieu de la mer».

C’est une tragédie. Une tragédie européenne.

Comme le cauchemar vécu à peu près à la même époque par 130 hommes, femmes et enfants. Dans un petit bateau pneumatique dans des vagues de six mètres de haut en Méditerranée. Une tragédie européenne, avec 130 personnes qui perdent la vie.

Hier, au moins 6000 personnes du Maroc ont atteint la ville de Ceuta, dont un très grand nombre d’enfants. Le flux de ces arrivées irrégulières se poursuit pendant que nous parlons. Beaucoup d’entre eux ont été sauvés et une personne est décédée. J’y reviendrai à la fin.

C’est pourquoi nous devons tout faire pour sauver des vies. Pour éviter ces voyages extrêmement dangereux. Et pourquoi nous avons besoin de notre nouveau pacte sur la migration et l’asile. Gérer la migration, sauver la vie des gens, faire preuve de solidarité avec les personnes dans le besoin. Et avec les pays concernés.

Comme les 24 bateaux avec 2100 personnes qui sont arrivés à Lampedusa la semaine dernière en seulement deux jours. Parmi ces personnes, au moins 600 mineurs non accompagnés. J’appelle les États membres à aider ces personnes. Et les gens sont sauvés des vagues en ce moment. Soutenir l’Italie et aider aux délocalisations. Mes services s’adressent aux États membres au moment où nous parlons. Et je remercie l’Irlande d’avoir été la première à offrir son aide.

Plus de 600 personnes sont mortes en Méditerranée cette année. Nous devons lutter contre les passeurs, qui ont du sang sur les mains.

Ce sont des criminels organisés qui profitent, à l’échelle industrielle, de personnes vulnérables lors d’une pandémie.

Qui trompent les gens en leur promettant une entrée facile en Europe. Avec des mensonges sur les traversées sûres et confortables dans de grands bateaux.

Qui facturent 3000 euros pour une traversée. Un prêt salvateur ou paralysant.

Et après avoir encaissés, ils mettent 130 personnes dans un petit bateau en caoutchouc par temps orageux. Ou des adolescents comme Aicha sur un petit canot dans l’Atlantique avec peu d’eau et d’essence. Sachant parfaitement bien, qu’ils n’auront aucune chance.

Qui a battu les gens dans les canots pneumatiques s’ils ne voulaient pas y aller.

Les forces de l’ordre soutenues par Europol réussissent à perturber les réseaux de passeurs en Europe, à arrêter des criminels et à porter plainte pour meurtre.

Mais nous devons faire plus.

Pour arrêter les passeurs qui ont profité des rêves d’Aicha. Pour arrêter les criminels qui mettent sa vie en danger. Nous devons travailler avec les pays d’origine, de transit et de départ. C’est ma priorité depuis le premier jour.

L’UE soutiendra ses partenaires dans la lutte contre la contrebande.

Renforcer la capacité de gérer la migration et de protéger les personnes dans le besoin.

Au cours de l’année dernière, j’ai forgé un engagement politique fort pour lutter contre la contrebande, gérer les migrations et aider les personnes désespérées.

Je vais maintenant intensifier mon dialogue politique avec les pays tiers. Après avoir visité le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie l’année dernière. Dans les semaines et les mois à venir, je renforcerai encore les liens avec les partenaires nord-africains. Cette semaine, je retournerai en Tunisie.

Et bientôt, je présenterai mon plan d’action contre le trafic de migrants.

À:

Renforcer la coopération opérationnelle.

Lutte contre la «contrebande numérique».

Traquer l’argent – les 200 millions d’euros de profits criminels que font les passeurs de migrants.

Protéger les droits et la vie des victimes de la contrebande comme Aicha.

Dans l’ensemble, construire de solides partenariats de lutte contre la contrebande avec les pays d’origine et de transit: y compris la gestion des frontières, des enquêtes conjointes et des campagnes de sensibilisation sur les risques de contrebande.

Mais lutter contre les passeurs ne suffit pas. Il faut se demander pourquoi une adolescente comme Aicha ne voit pas d’autre choix que de monter dans un petit bateau dangereux.

Nous devons donner de meilleures perspectives, en particulier aux jeunes. En créant des opportunités économiques et en investissant dans des emplois à domicile.

Et nous devons proposer des alternatives aux personnes qui ont des rêves, des compétences et du talent. Des voies sûres et légales vers l’Europe.

J’organiserai un événement de haut niveau en juin pour lancer des partenariats de talents pour soutenir la mobilité et la migration de la main-d’œuvre et de la formation.

Je continuerai d’investir dans la réinstallation et dans d’autres voies légales sûres vers l’Europe pour les personnes ayant besoin de protection. Bientôt, j’organiserai un forum de haut niveau sur la réinstallation.

L’Europe a besoin de personnes qualifiées – de tous niveaux. Hier soir, nous avons conclu un accord sur une carte bleue, et cela envoie un signal fort que nous accueillons favorablement la migration de main-d’œuvre. Et montre que l’Europe peut s’entendre sur la migration

J’admire les officiers espagnols qui ont sauvé Aïcha. Qui sont descendus de l’hélicoptère. Concentrés sur le sauvetage des vivants. Qui ont dit qu’il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas t’entraîner. Qui ne se considèrent pas comme des héros, mais comme des fonctionnaires.

Et qui sont maintenant sur leur prochaine mission. Comme beaucoup de leurs collègues qui sauvent des vies partout en Europe.

Sauver des vies en mer est un devoir moral et une obligation légale. Nous devons rationaliser notre coopération opérationnelle pour assurer une réponse rapide en mer. Nous devons accélérer les débarquements.

La recherche et le sauvetage sont principalement une responsabilité nationale. Mais la Commission a une responsabilité politique. Et nous prenons cette responsabilité.

En septembre dernier, j’ai présenté une recommandation appelant à une coopération renforcée en matière de recherche et de sauvetage.

En mars, j’ai créé le nouveau groupe de contact européen sur la recherche et le sauvetage. Rassembler les États membres et les pays Schengen. Et toutes les parties concernées, y compris les ONG et nos agences.

Aider à façonner une approche commune de la recherche et du sauvetage.

Enfin, nous avons proposé un mécanisme contraignant sur mesure en matière de solidarité pour les affaires de recherche et de sauvetage. Il est maintenant crucial de s’entendre sur le pacte.

Aicha a pleuré quand elle a vu l’hélicoptère.

Après 10 jours d’hospitalisation. Le caporal Juan Carlos Serrano, qui l’a sauvée de l’eau, a invité Aicha à rencontrer sa famille.

Ils ont accueilli Aicha avec un gros câlin.

Offert pour l’aider et l’invite à rester.

Et elle dit «j’ai l’impression d’avoir retrouvé ma famille».

L’été arrive.

Il y aura plus d’histoires comme celle d’Aicha.

Nous devons travailler ensemble. Pour lutter contre les passeurs. Pour sauver des vies en mer. Pour obtenir un accord sur le pacte.

Et en tant que société, nous devons voir des gens comme Aicha avec les mêmes yeux que Juan Carlos Serrano.

Un être humain, comme vous et moi, qui a besoin de notre aide et de notre soutien.

Madame la Présidente,

Avant de terminer, permettez-moi de conclure sur les arrivées irrégulières sans précédent dans la ville de Ceuta en provenance du Maroc depuis hier, qui se poursuivent au moment où nous nous parlons. Il est inquiétant qu’au moins 6 000 personnes, dont un grand nombre d’enfants, aient nagé jusqu’à Ceuta. Mettre leur vie en danger. Beaucoup ont dû être sauvés. Une personne est décédée.

Le plus important à présent est que le Maroc continue de s’engager à empêcher les départs irréguliers et que ceux qui n’ont pas le droit de rester soient renvoyés dans l’ordre et de manière effective.

Les frontières espagnoles sont des frontières européennes. L’Union européenne veut construire une relation avec le Maroc, basée sur la confiance et des engagements partagés. La migration est un élément clé à cet égard.

Je suis cela de très près avec le haut représentant / vice-président Borrell, le commissaire Várhelyi et bien sûr avec les autorités espagnoles.

Merci.

Traduit de l’anglais

Le texte du discours issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.