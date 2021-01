Disparition Mohamed Vall Ould Messaoud: Message de condoléances

Une étoile s’est éteinte et une icône de pointe de défense des causes justes a disparu.

Le Samedi 16 /1/2021, l’ancien Administrateur Mohamed Vall Ould Messaoud est décédé à la suite d’une courte maladie.

Le défunt a été élevé à la sève idéologique du mouvement d’émancipation des Haratine ( ELHOR). Il a milité au sein dans AC et APP.

Le défunt était aussi très présent dans Le manifeste pour les droits sociaux, économiques et politiques des haratines et qui a chaque marche ne cessait de galvaniser et d’haranguer les foules par la verve de son discours et la franchise de son langage.

Ces dernières années, feu Mohamed vall Ould Messaoud interpellait avec des écrits bien argumentés les occidentaux, notamment la France leur rappelant leur part de responsabilité historique dans ce que vivent les Haratine dans cet espace mauritanien en ce début du 21 siècle

Cette mort rend le monde des droits de l’homme orphelin.

A cet effet et dans ces moments difficiles, où nous sommes traversés par les angoisses, nous partageons pleinement les douleurs et les tristesses avec la famille du défunt.

Les militants de AHME, aussi bien dans la diaspora qu’à l’intérieur du pays présentent leurs sincères condoléances à la famille restreinte et élargie du défunt.

Paix à son âme

ina lilahi we ina ileyhi rajioune

(A.H.M.E)

Source: https://haratine.com/Site/?p=17242

Hanoune Diko