Don de vaccins anti COVID 19 de la facilité COVAX à la Mauritanie

La Mauritanie a reçu ce 26 avril 2021, 31.200 doses de vaccins anti-Covid-19 via le mécanisme COVAX.

Ce 26 avril 2021, la Mauritanie a réceptionné 31.200 nouvelles doses du vaccin Astra Zeneca à l’aéroport de Nouakchott.

Ce lot de vaccins qui sera prochainement complété par 74 400 doses supplémentaires pour atteindre un total de 105 600 doses,correspond au premier don en nature de l’Equipe Europe à l’initiative multilatérale COVAX.

En mettant immédiatement à la disposition de COVAX des doses prélevées sur leurs propres stocks nationaux, les pays contributeurs souhaitent permettre aux pays à revenu faible et intermédiaire d’accélérer la vaccination des personnes prioritaires. L’ambassadeur de l’Union européenne remercie la France, premier Etat membre de l’Union à avoir contribué à ce mécanisme de partage de doses.

C’est à la Mauritanie, où la campagne de vaccination a débuté le 26 mars, que la facilité COVAX a choisi d’attribuer ce premier don de 105 600 doses, qui s’ajouteront aux quantités par ailleurs fournies à titre gratuit à la Mauritanie par l’initiative COVAX, dont une première livraison de 69 900 doses est déjà parvenue le 14 avril 2021.

La facilité COVAX est mise en œuvre par l’Alliance GAVI, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), avec le soutien logistique de l’UNICEF. Elle vise à fournir à titre gratuit 1,3 milliard de doses au moins pour les 92 pays à revenu faible et intermédiaire, dont la Mauritanie fait partie. L’Union européenne et ses Etats membres contribuent au tiers du financement de ce mécanisme. L’Equipe Europe exprime sa reconnaissance à l’ensemble des contributeurs et partenaires de la facilité COVAX. Cette initiative multilatérale tend à faire du vaccin contre la Covid-19 un bien public mondial dont l’accès doit être assuré de façon équitable et universelle.

La 🇲🇷 a reçu aujourd'hui 31200 doses de vaccins anti-Covid-19 qui correspondent à un don en nature de #TeamEurope à la facilité #COVAX. En mettant à disposition de la 🇲🇷 des doses prélevées sur leurs stocks nationaux, les pays contributeurs permettent d'accélérer la vaccination. pic.twitter.com/HhdjGmVI8O — France en Mauritanie (@FranceenRIM) April 26, 2021

A travers sa contribution financière à ce mécanisme multilatéral et maintenant à travers ce don de doses additionnelles, l’Equipe Europe exprime sa solidarité à la Mauritanie dans la lutte contre la pandémie mondiale de la Covid-19. Cet effort vient en complément du soutien apporté dès le début de la pandémie par les partenaires de la Mauritanie au Plan national multisectoriel de réponse à la Covid-19 qui a permis au gouvernement de renforcerles mesures de prévention, de détection et de soutien au système sanitaire, d’appuyer l’économie nationale etde soutenirles ménages les plus modestes.

L’Equipe Europe réitère son soutien au personnel de santé en première ligne qui chaque jour accompagne et soigne les patients atteints de la Covid-19.

