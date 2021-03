Dossier du pillage des ressources: Réaction de Gourmo Lô

Depuis le 9 mars, le dossier du Pillage des ressources du pays et de la corruption systématique du régime de M. Ould Abdel Aziz est à un tournant. Les avocats de ce dernier s’acharnent à imposer son impunité absolue en multipliant les subterfuges et les futilités juridiques auxquels aucun juge sérieux ne pourrait accorder le moindre crédit, et l’opinion, la moindre attention.

Au plan du droit, il n’y a rien à faire: les caciques du système de corruption de la décennie écoulée doivent répondre de leurs actes et ne pourraient y échapper que par coup d’Etat judiciaire ou par un coup fourré de dernière minute. Au plan moral et politique, c’est encore pire: le terme même de » gabegie » fut une réinvention ou une redécouverte de M. Ould Abdel Aziz lui même, pour justifier son putsch ignoble contre Feu Sidi Ould Cheikh Abdallahi – et un instrument de torture et de terreur contre ses adversaires. Il l’utilisa en premier, sans vergogne, contre la famille du Président, en mettant sur pied la 1ere Commission d’enquête parlementaire de l’histoire du pays ( hors commission ad hoc de routine). En ce temps là, M. Ould Abdel Aziz et ses thuriféraires ne se souciaient guère de la constitutionnalité de ces commissions! De même que lui et ses amis ne se préoccupaient de la légalité des arrestations de leurs adversaires politiques et de leurs concurrents économiques, directement mis en taule à la Prison Centrale de Nouakchott, sans la délicatesse des discussions juridiques sur les vices de forme des convocations et la durée des gardes à vue des victimes de leur vindicte. Aujourd’hui, ils sonnent le tocsin des libertés violées et de l’Etat de droit bafoué. Sans se préoccuper du comique de la situation.

Aujourd’hui, l’effectivité de ces libertés et de cet Etat de droit est entre les mains de la justice et non dans les imprécations et les amnésies de circonstance.