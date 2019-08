Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l’information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr. Sidi Ould Salem, a commenté, jeudi après- midi à Nouakchott, les résultats du conseil des ministres, tenu plus tôt dans la matinée.

Il a indiqué que le gouvernement a examiné et approuvé un certain nombre de projets de lois, de décrets et de communications.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé, ensuite, que le conseil des ministres avait tenu, vendredi dernier, sa première réunion après la sortie du décret le nommant, réunion consacrée à la prise de connaissance et à la réception des conseils et directives du Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a noté que le Chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité d’amorcer le plus vite possible la mise en œuvre des politiques nécessaires pour l’application de ses engagements électoraux, lors de sa campagne électorale.

Dr. Sidi Ould Salem a enfin précisé que le Président de la République a affirmé que toutes les potentialités juridiques, administratives et financières seront mises à la disposition du gouvernement pour atteindre les objectifs tracés dans les engagements du programme électoral du Président de la République, notant que des consignes claires ont été données pour entamer les études stratégiques nécessaires et la mise en œuvre de leurs plans d’action, tout en tenant compte des actions devant influer positivement sur les conditions de vie des citoyens, surtout les franges démunies.

Le porte- parole officiel du gouvernement a ajouté, dans sa réponse à une question sur la situation du secteur de l’information, de ses entreprises et du département de tutelle, que le ministère de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement était le responsable de la tutelle des médias,des entreprises médiatiques et de la presse en général et que le porte- parole dans n’importe quel pays peut changer d’une personne à une autre, notant que dans le programme du Président de la République le renforcement de la démocratie occupe une place de choix.

A une question sur l’infiltration en Mauritanie d’un groupe d’El Qaida, le ministre a indiqué que le pays est sécurisé, Allah soit loué, et que ce thème (celui de la sécurité), relève d’un autre département qui en est responsable.

Répondant à une question sur la situation économique, M. Sidi Ould Salem a précisé que le pays se porte bien et que le gouvernement qui se situe dans la continuité planche actuellement sur ses missions et qu’il dispose de la capacité d’accompagner (les événements, actions et programmes) dans de bonnes conditions. Chaque département commence par établir le diagnostic de sa situation et s’il y a des lacunes elles seront portées au ministère concerné, relevant que les autres affirmations dont on ne connait pas la source restent des « fake news » dont les seuls responsables sont ceux qui les propagent.