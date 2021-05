Dr Sidi Ould Zahaf, nouveau ministre mauritanien de la santé.

Dans la lutte contre la covid-19, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a nommé à l’issue d’un remaniement ministériel, en vertu d’un décret, et sur proposition du Premier ministre; le directeur général de la santé publique, Dr Sidi Ould Zahaf, nouveau ministre de la santé.

Cette nomination bien méritée témoigne de l’intérêt que le Chef de l’Etat accorde pour la compétence et la promotion.

Plus de deux décennies d’expérience en gestion des programmes de santé et de nutrition dont plus d’une décennie d’assistance technique au Ministère de la santé et ses partenaires de développement technique, le nouveau ministre est expert dans le renforcement du système de santé communautaire, la vaccination, le VIH/Sida, la Covid-19, la santé maternelle et néonatale.

En tout état de cause, pour gérer la crise sanitaire et nous faire éviter le variant brésilien restant, il doit se montrer vigilant et garder à l’esprit les principes liés à ses nouvelles responsabilités comme le respect des statuts et des fonctions aussi bien pour le privé que pour le public ou encore une gestion active et rigoureuse d’un département ultrasensible.