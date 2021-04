Economie sociale et solidaire: L’AFD appuie le Maroc

Publié le 01/04/2021 – Par L’Economiste,

Le DG de l'AFD Mihoub Mezouaghi, l'Ambassadrice de France au Maroc et la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, signent la convention sur l'ESS.

Le Maroc et l’Agence française de développement (AFD) coopèrent dans le domaine de l’économie sociale et solidaire (ESS). Les deux parties ont signé, jeudi 1er avril 2021, une convention de subvention de 1,5 million d’euros (plus de 15 millions de DH) destinée au renforcement du cadre réglementaire de l’ESS et sa déclinaison territoriale à travers la mise en place de dispositifs d’appui à l’innovation sociale.

Dans un premier temps, cet accord permettra de mettre en œuvre une assistance technique destinée à accompagner la tutelle dans l’actualisation du projet de la loi-cadre en faveur de l’ESS, en vue de « valoriser davantage son potentiel économique et l’adapter aux nouveaux enjeux de la relance », indique-t-on. Il s’agit de faire de l’ESS un contributeur de richesses et de développement dans le Royaume. Ainsi, le renforcement du cadre règlementaire et la valorisation de l’ESS dans les régions vont permettre de clarifier la nature et le rôle des acteurs de l’ESS mais aussi d’identifier et de mettre en œuvre les dispositifs réglementaires nécessaires à la consolidation d’un écosystème plus intégré, ajoute-t-on.

L’assistance technique qui sera mise en place se concentrera sur trois étapes clés. Dans un premier temps, une étude de diagnostic sera réalisée outre la mobilisation des acteurs de l’écosystème de l’ESS. Ensuite, la coopération permettra d’actualiser la loi-cadre, le texte de loi et ses décrets d’application. Enfin, le dernier volet porte sur l’accompagnement à la mise en place de dispositifs d’appui à l’innovation sociale de l’ESS.

Source: L’Economiste