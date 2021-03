Égypte : 32 morts et plusieurs blessés dans un grave accident de train

Une importante collision ferroviaire entre deux trains de voyageurs a fait 32 morts et de très nombreux blessés ce vendredi à Sohag, dans le sud de l’Egypte.

Une grave collision ferroviaire a fait au moins 32 morts et 150 blessés ce vendredi en Égypte, rapporte le ministère de la Santé. L’accident a eu lieu à la mi-journée à Sohag, dans le sud du pays, et a impliqué deux trains de voyageurs.

La collision de deux trains s’est produite à Tahta, dans le gouvernorat de Sohag, à environ 460 kilomètres au sud du Caire.

Lors d’une conférence de presse ce vendredi soir à Sohag, la ministre de la Santé Hala Zayed a fait état de 165 personnes blessées et hospitalisées. Selon elle, 70% d’entre elles souffrent de fractures.

Lors de cette conférence de presse, le Premier ministre Mostafa Madbouly a annoncé que le président Abdel Fattah Al-Sissi avait ordonné un « doublement » des indemnisations prévues pour les victimes et leurs familles, soit 100 000 livres (5 400 euros) pour chaque famille de personne décédée. Pour les blessés, les indemnisations vont de 20 000 (1 080 euros) à 40 000 livres (2 160 euros).

Auparavant, Al-Sissi avait promis sur Twitter une « sanction dissuasive » à toute personne responsable de la collision. « Quiconque a causé ce douloureux accident par négligence ou corruption ou toute autre raison doit recevoir une sanction dissuasive, sans exception ni délai », a-t-il écrit.

Le parquet a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de l’accident.

Selon un communiqué de l’autorité égyptienne des chemins de fer, le train Louxor-Alexandrie et le train Assouan-Le Caire roulaient sur la même voie dans le même sens.

Ils sont entrés en collision « entre les gares de Maragha et Tahta », après que des individus non identifiés « ont actionné dans plusieurs wagons le frein de secours » dans l’un des deux trains.

Des accidents de train réguliers

L’Egypte est régulièrement le théâtre de graves accidents routiers ou ferroviaires, dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes ou encore à des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées. La tragédie ferroviaire la plus meurtrière de l’histoire de l’Egypte s’est produite en 2002, avec l’incendie d’un train qui avait fait quelque 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire.

En février 2019, un autre accident avait suscité l’émoi de la population: un train s’était encastré dans un mur de la gare centrale Ramsès au Caire, entraînant une explosion et un incendie dans lesquels une vingtaine de personnes avaient péri.

