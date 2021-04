Election d’un nouveau bureau de la Fédération Nationale des Transports

Un nouveau bureau de la fédération nationale des transports (FNT), dirigé par M. Mohamedou Ould Sidi, reconduit, vient d’être élu par la quatorzième assemblée générale de la FNT, tenue, vendredi à Nouakchott, sous le thème : le transport est la base de tout développement.

Ouvrant l’assemblée générale, le ministre de l’Equipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haïmid, a souligné qu’elle se tient à un moment où son département intensifie ses efforts pour la construction de réseaux routiers avec une haute technicité, en plus de la réalisation de gares routières et d’échangeurs.

Le ministre a, ensuite, mis en exergue l’intérêt qu’accorde le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à ce secteur ; intérêt que le gouvernement du Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal tient à traduire dans les faits.

Au sujet des réalisations accomplies dans le domaine, le ministre a cité la redynamisation de l’autorité de régulation du transport terrestre qui doit désormais couvrir tout le territoire national et l’organisation de la direction générale des transports pour être en mesure de répondre aux besoins grandissants des citoyens.

En garantissant l’offre des services du transport des personnes et des biens, la FNT administre la preuve qu’elle est un partenaire essentiel du développement du secteur, a-t-il conclu.

Pour sa part, le président réélu de la FNT, M. Mohamedou Ould Sidi, a rappelé l’intérêt qu’attache le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à ce secteur vital, et salué le partenariat renoué entre la fédération et le commissariat à la sécurité alimentaire.

Il a, également, passé en revue les avancées réalisées sous son mandat, et présenté des doléances au ministère et, à travers lui, aux hautes autorités du pays.

La cérémonie d’ouverture a donné lieu à la remise des ‘’boucliers’’ aux ministres, au commissaire à la sécurité alimentaires et au président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien ainsi qu’aux établissements Mohamed Ould Abdellahi, en guise de reconnaissance et de remerciements pour leur contribution à la promotion du secteur du transport.