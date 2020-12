Emmanuel Macron positif au coronavirus : les nombreux cas contact du Président.

Jeudi 17 décembre 2020 à 14:34 – Mis à jour le jeudi 17 décembre. 2020 à 19:55 –

Par Jade Peychieras, France Bleu Provence, France Bleu, France Bleu Provence.

Le président de la République Emmanuel Macron a contracté le Covid-19, a annoncé l’Elysée ce jeudi. Qui sont les cas contacts avérés ou potentiels du Président qui ont pu être contaminés ?

L’Elysée l’a annoncé ce jeudi matin : Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus. Comme le veux le protocole, ses cas contacts sont retracés. Même si son entourage affirme que les gestes barrières ont été respectés, le Président français a multiplié les rencontres ces derniers jours. Qui le président de la République a-t-il pu contaminer avant d’être mis à l’isolement ?

Au premier rang figure Jean Castex, considéré comme « cas contact » et testé négatif.

Le Premier ministre reste cependant à l’isolement pendant sept jours, avant un deuxième test.

L’épouse du Président, Brigitte Macron, testée négative, « ne présente aucun symptôme », selon son cabinet.

Emmanuel Macron positif rencontre des ministres



Lundi, Emmanuel Macron a présidé une rencontre avec la Convention citoyenne pour le climat, en présence de dizaines de citoyens ainsi que le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Étaient présents aussi, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ou la secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire, Olivia Grégoire.

Mercredi, un Conseil des ministres, notamment en présence du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et de plusieurs membres de l’exécutif, s’était tenu à l’Elysée.

Le président de l’Assemblée et des politiques français



Mercredi soir, un dîner à l’Elysée a réuni une dizaine de convives, dont Jean Castex, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, le patron de LREM Stanislas Guerini, le chef des députés LREM Christophe Castaner et François Bayrou, ainsi que des conseillers, selon des sources parlementaires.

La veille, le chef de l’Etat avait déjeuné avec plusieurs présidents de groupes parlementaires, dont Valérie Rabault (PS), Olivier Becht (Agir ensemble), Damien Abad (LR) ou André Chassaigne (PCF).

Des dirigeants étrangers



Le président avait également reçu mercredi le Premier ministre portugais Antonio Costa. Ce dernier est à l’isolement. Il ne présente aucun symptôme et a annulé ses déplacements.

Lundi, c’est avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, qu’Emmanuel Macron avait déjeuné.

Des joueurs du XV de France



Le président de la République a également assisté lundi au tirage au sort de la Coupe du monde de rugby au Palais Brongniart, en compagnie de nombreux responsables nationaux et internationaux de ce sport, notamment Bernard Laporte, président de la FFR, et Claude Atcher, directeur général du comité d’organisation de la Coupe du monde, ainsi que plusieurs joueurs du XV de France : Antoine Dupont, Romain Ntamack et Charles Ollivon.

Si certaines de ces personnalités se sont isolées dans l’attente de résultats de tests, d’autres ont indiqué ne pas considérer être « cas contact ». L’entourage de la ministre des Armées, Florence Parly, a ainsi indiqué qu’elle n’était « pas cas contact, les entretiens, Conseils de défense, Conseils des ministres se déroulant dans le strict respect des gestes barrières ».

France Bleu Provence