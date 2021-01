En Mauritanie, la jeunesse se bat pour une société soudée et égalitaire (Podcast)

C’est en Mauritanie que nous emmène cette semaine Jessica Pascal, chargée de mission Afrique au CCFD-Terre Solidaire, dans un pays où les jeunes semblent être la solution pour mettre fin aux conflits communautaires et pour une meilleure cohésion dans la société.

La Mauritanie, en Afrique du Nord-Ouest, est forte de sa diversité culturelle, mais très divisée entre ses différentes communautés.

Le pays est composé de populations arabes et de populations Peuls, Soninké, Wolof et Bambara entre lesquelles existent de profondes inégalités. La société mauritanienne est fortement fractionnée et hiérarchisée.

Par ailleurs, malgré sa criminalisation en 2015, l’esclavage persiste dans le pays.

La population mauritanienne est très jeune et se bat pour un avenir différent. En effet, 77% de la population a moins de 35 ans, et 43% ont moins de 15 ans. Pour notre partenaire sur place Citoyennes et Citoyens Debout (CDD), cette jeunesse qui souhaite mettre fin aux conflits intercommunautaires et qui rêve d’un vivre ensemble est la solution.

Citoyennes et Citoyens Debout est une organisation non gouvernementale de promotion de la culture, de la citoyenneté et des droits humains en Mauritanie. Elle est composée de sociologues, de juristes, d’environnementalistes et de spécialistes en économie de développement et de communication.

Elle collabore avec les jeunes générations depuis ses débuts.

Elle se bat ainsi pour mettre en place une société plus égalitaire et non discriminatoire et faire des jeunes des acteurs du changement. Elle travaille sur quatre grandes thématiques :

Vulgarisation et promotion des droits humains

Participation des jeunes à l’action publique

Emancipation et leadership des jeunes femmes

Insertion socio-professionnelle des jeunes

Dans ce contexte social, où les rapports de force politiques et économiques ne cessent de nourrir les frustrations et les préjugés, la cohésion sociale est un véritable défi pour l’avenir de la Mauritanie.

https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/je-pense-donc-j-agis/en-mauritanie-la-6838