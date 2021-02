En soutien au Sursaut Populaire Démocratique

En voyage à l’étranger, j’ai suivi avec attention vos préparatifs pour la mise en place d’un mouvement politique. Ayant une bonne connaissance des membres fondateurs, je pu m’assurer de la cohérence entre vos objectifs de changement radical, démarche et proposition de model de gouvernance pour contribuer à l’avènement d’une Mauritanie égalitaire et véritablement démocratique.



Au moment où vous lancez vos activités, la situation des droits de l’Homme dans notre pays s’empire de jour en jour, les libertés individuelles et collectives sont confisquées davantage par des autorités qui peinent à convaincre la grande majorité des mauritaniens pris en étau par la cherté de la vie.

La présence au sein de votre coordination nationale de secrétariats nationaux aux droits de l’Homme, aux femmes et aux organisations socio-professionnelles renseigne sur l’importance que vous accordez aux droits humains en général, et en particulier aux droits de la femme et du travailleur mauritaniens. Ce gage de responsabilité m’amène à faire un appel aux mauritaniens épris de progrès, de justice et d’équité ; surtout aux militants et sympathisants d’IRA – Mauritanie à se mobiliser massivement et contribuer à la noble mission de la naissante mouvance populaire et démocratique.

Fait à Nouakchott, le 16 février 2021

Coumba Dada Kane

Députée à l’Assemblée nationale

Vice-présidente d’IRA – Mauritanie

Sursaut populaire démocratique

Coordination nationale :

Coordinateur : Balla Touré Coordinateur adjoint : Bekaye Sy Samba Coordinateur adjoint : Ousmane Abdarrahmane Lo Secrétaire général : Issa Alioune Secrétaire générale adjointe : Bonco Soumaré Secrétaire National à la Communication : Mohamed Ould Abdy Secrétaire National à la Communication adjoint : Mariam Mané Secrétaire National aux Finances : Cheikh Abdel Ahad Secrétaire National aux Finances adjoint : Mintou Fall Secrétaire National à l’Organisation : Yaghoub Moussa Secrétaire Nationale à l’Organisation adjointe : Mariam Tafsirou Djigo Secrétaire National aux Droits humains : Abdallahi Hindy Secrétaire National aux Droits humains adjoint : Abdarrahmane Gaye Secrétaire National aux Groupes socio-professionnels : Moustapha El Mamy Secrétaire National aux Groupes socio-professionnels adjoint : Mokhtar O. Mohamed M’Bareck Secrétaire National aux Femmes : Haby Ba Secrétaire National aux Femmes adjoint : Fatimetou El Id M’Bareck Secrétaire National aux Jeunes : Yaya Coulibaly Secrétaire National aux Jeunes adjoint : Ghazali Hacen