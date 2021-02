Entrepreneuriat féminin : cérémonie de remise de financements

La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroune Ould Cheikh Sidiya, a supervisé aujourd’hui, vendredi, à Nouakchott, la cérémonie de remise de financements pour la composante entrepreneuriat féminin d’une enveloppe globale de 50 millions MRO au profit de 40 regroupements féminins dans le cadre du programme « Ewlewiyati élargi » du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh EL Ghazouani.

Les financements sont répartis entre 7 projets collectifs en rapport avec la sécurité alimentaire dans 6 communes: Nouadhibou, Toujounine, Riyad, Rosso, Boulenouar et Boutilimit. Ces montants en numéraire entrent dans le cadre de l’intégration de l’autonomisation de la femme dans l’échelle des valeurs de productivité. Il s’agit aussi ce faisant, de rehausser le niveau de la production locale, en particulier les denrées alimentaires, tout en améliorant les conditions de vie de centaines de familles vulnérables.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre a affirmé que la question de l’autonomisation de la femme, ainsi que la protection de ses droits, la promotion de l’enseignement préscolaire et l’intégration des personnes à besoins spécifiques comptent aux nombres des préoccupations du Président de la République, et c’est ce qui se concrétise à travers le programme « Ewlewiyati élargi », qui contient un axe consacré à l’offre sociale et au soutien de la demande.

Le secteur a fourni ce financement aux bénéficiaires sous forme de facilités sans intérêt, à rembourser après quatre mois de grâce en 20 versements.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’emploi, de la jeunesse et des sports, M. Taleb Ould Sid’Ahmed, du secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya et des représentants des autorités administratives et sécuritaires.

La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroune Ould Cheikh Sidiya a supervisé vendredi, à Nouakchott, la cérémonie de remise de financements.